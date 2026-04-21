Среди болельщиков «Эдмонтона» низок спрос на билеты на выездные матчи с «Анахаймом» в Кубке Стэнли. Политика Трампа может быть одной из причин, считают в турагентстве

Болельщики «Эдмонтона» не спешат покупать билеты в Анахайм.

Билеты на выездные матчи с «Анахаймом » пользуются малым спросом среди болельщиков «Эдмонтона ».

«Ойлерс» и «Дакс» проводят противостояние в рамках 1-го раунда Кубка Стэнли (1-0). На третий и четвертый матчи в серии, которые пройдут в Калифорнии, осталось много нераспроданных гостевых билетов.

По мнению Кари-Линн Стэннерс, заместителя менеджера местного туристического агентства NewWest Travel, одной из причин этого явления может быть тот факт, что в двух предыдущих сезонах у «Эдмонтона» были длительные серии в плей-офф, от которых болельщики могли устать. Кроме того, это может быть связано с с ростом стоимости авиабилетов и ослаблением канадского доллара.

Также некоторые канадцы отказываются поддерживать американский бизнес, пока на посту президента США находится Дональд Трамп , угрожающий Канаде торговыми пошлинами и называющий ее 51-м штатом.

«Мы получили не так много звонков по поводу поездок в Анахайм. Я имею в виду, что несколько звонков было, но не столько, как в прошлые годы, это точно.

Я думаю, что такие факторы, как дополнительные расходы, курс доллара и все остальное, влияют на решение людей. И, возможно, люди просто ждут, когда «Ойлерс» пойдут дальше», – сказала Стэннерс.

«Мы наблюдаем некоторое снижение интереса к поездкам за границу среди канадских хоккейных болельщиков по сравнению с предыдущими розыгрышами плей-офф.

Политическая напряженность и валютный курс – это факторы, на которые обращают внимание некоторые болельщики, но основная часть фанатов «Ойлерс», посещающих выездные матчи, по-прежнему страстно хотят сопровождать команду», – заявил генеральный директор компании генеральный директор Elite Sports Tours Тим Макдонелл.