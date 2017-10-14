НХЛ. Кузнецов – первый игрок в истории «Вашингтона», с 10 голевыми передачами в первых 5 матчах сезона
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи в матче с «Нью-Джерси» (5:2).
Россиянин поучаствовал в шайбах Якуба Враны во втором периоде и Ти Джея Оши в третьем.
Всего в 5 матчах сезона на его счету стало 10 (0+10) очков при полезности «+5».
Он стал первым игроком в истории «Кэпиталс», сделавшим 10 голевых передач в первых 5 матчах сезона.
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