НХЛ. Кузнецов – первый игрок в истории «Вашингтона», с 10 голевыми передачами в первых 5 матчах сезона

Форвард Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи в матче с (5:2).

Россиянин поучаствовал в шайбах Якуба Враны во втором периоде и Ти Джея Оши в третьем.

Всего в 5 матчах сезона на его счету стало 10 (0+10) очков при полезности «+5».

Он стал первым игроком в истории «Кэпиталс», сделавшим 10 голевых передач в первых 5 матчах сезона.