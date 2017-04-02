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    Дон Черри: «Не назвать Макдэвида MVP могут только такие же идиоты, которые составляли список 100 лучших в истории НХЛ»

    Теги Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Джером Игинла НХЛ Дон Черри Коннор Макдэвид

    Известный канадский эксперт Дон Черри оценил шансы капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на признание самым ценным игроком сезона. 

    – Посмотрите на гол Макдэвида при счете 1:1 в матче с»Сан-Хосе», это невероятный игрок. А потом он отдал передачу Маруну на дальнюю штангу.

    Коннор, как и Бобби Орр, его агент, радуется и за других, когда они забивают. Посмотрите, как он тут трясет Маруна, он чуть не поцеловал его.

    Если кто-то и не проголосует за Макдэвида, не назовет его MVP, то это такие же сумасшедшие – как те идиоты, которые составляли список 100 лучших в истории НХЛ. Они не включили Малкина в этот список.

    Коннору 19 лет, это MVP. Он выигрывает гонку бомбардиров. Кросби мне тоже нравится, надеюсь, он выиграет «Морис Ришар Трофи». Но MVP в этом сезоне – это Макдэвид, – заявил Черри.

    Ранее Дон Черри выразил недовольство тем, что Джером Игинла и Евгений Малкин не попали в список 100 лучших в НХЛ.

    – Игинла, конечно, должен быть в этом списке. А ведь в него не включили еще и Малкина, который выиграл все награды, кроме новичка года. Хотя нет, новичком года он тоже был.

    Что вообще знают о хоккее люди, которые составляли список 100 лучших? Кто там вообще голосует?

    – Очень многие люди.

    – Очень многие?

    – Назовем их экспертами.

    – Окей, – сказал Черри.

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