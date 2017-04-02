Известный канадский эксперт Дон Черри оценил шансы капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на признание самым ценным игроком сезона.

– Посмотрите на гол Макдэвида при счете 1:1 в матче с»Сан-Хосе», это невероятный игрок. А потом он отдал передачу Маруну на дальнюю штангу.

Коннор, как и Бобби Орр, его агент, радуется и за других, когда они забивают. Посмотрите, как он тут трясет Маруна, он чуть не поцеловал его.

Если кто-то и не проголосует за Макдэвида, не назовет его MVP, то это такие же сумасшедшие – как те идиоты, которые составляли список 100 лучших в истории НХЛ. Они не включили Малкина в этот список.

Коннору 19 лет, это MVP. Он выигрывает гонку бомбардиров. Кросби мне тоже нравится, надеюсь, он выиграет «Морис Ришар Трофи». Но MVP в этом сезоне – это Макдэвид, – заявил Черри.

Ранее Дон Черри выразил недовольство тем, что Джером Игинла и Евгений Малкин не попали в список 100 лучших в НХЛ.

– Игинла, конечно, должен быть в этом списке. А ведь в него не включили еще и Малкина, который выиграл все награды, кроме новичка года. Хотя нет, новичком года он тоже был.

Что вообще знают о хоккее люди, которые составляли список 100 лучших? Кто там вообще голосует?

– Очень многие люди.

– Очень многие?

– Назовем их экспертами.

– Окей, – сказал Черри.