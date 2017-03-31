НХЛ. Макдэвид – первый игрок «Эдмонтона» с 1996 года, набравший 91 очко за сезон
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:2).
Таким образом, 20-летний форвард набрал 91 (28+63) очков за сезон и стал первым игроком «Ойлерс» с сезона-1995/96, которому покорилась эта отметка.
21 год назад Даг Уэйт набрал 104 (25+79) очка по итогам сезона.
Подробную статистику выступлений Макдэвида смотрите здесь.
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