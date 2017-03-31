Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:2).

Таким образом, 20-летний форвард набрал 91 (28+63) очков за сезон и стал первым игроком «Ойлерс» с сезона-1995/96, которому покорилась эта отметка.

21 год назад набрал 104 (25+79) очка по итогам сезона.

Подробную статистику выступлений Макдэвида смотрите здесь.