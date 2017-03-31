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    НХЛ. Макдэвид – первый игрок «Эдмонтона» с 1996 года, набравший 91 очко за сезон

    Теги Эдмонтон Сан-Хосе Даг Уэйт НХЛ рекорды Коннор Макдэвид

    Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:2).

    Таким образом, 20-летний форвард набрал 91 (28+63) очков за сезон и стал первым игроком «Ойлерс» с сезона-1995/96, которому покорилась эта отметка.

    21 год назад Даг Уэйт набрал 104 (25+79) очка по итогам сезона.

    Подробную статистику выступлений Макдэвида смотрите здесь.

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