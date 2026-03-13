Райлли о травме Мэттьюса: «Гудас сыграл грязно. Я не очень хорошо видел момент, но когда твой капитан лежит на льду, нужно реагировать. Это моя вина, что не вмешался»

Морган Райлли о травме Мэттьюса: грязный прием Гудаса, я должен был вмешаться.

Защитник «Торонто» Морган Райлли высказался об эпизоде с травмой форварда Остона Мэттьюса во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:4).

Во втором периоде капитан «Лифс» ушел со льда с травмой нижней части тела, полученной после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса.

Чех получил удаление до конца игры. При этом никто игроков канадского клуба не стал разбираться с ним. На льду в тот момент находились защитники Брэндон Карло и Райлли, форварды Вильям Нюландер и Истон Коуэн.

Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби остался недоволен пассивностью своих игроков. Сообщается, что во время второго перерыва в раздевалке команды состоялся разговор на повышенных тонах.

«Я не очень хорошо видел момент, потому что шайба летела в другую сторону. Но это моя вина, что я не среагировал. Очевидно, Гудас сыграл грязно. В тот момент я не до конца это осознавал, но беру на себя всю ответственность, что не вмешался сразу же.

Считаю, что наша команда хорошо сыграла в третьем периоде (3:1 – Спортс) и в итоге дала ответ. Но так или иначе, когда твой капитан лежит на льду после такого удара, нужно реагировать. Беру на себя ответственность за эту ситуацию», – сказал Райлли.

По данным портала HockeyFights, на счету 32-летнего Райлли 6 драк за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

