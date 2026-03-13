  Райлли о травме Мэттьюса: «Гудас сыграл грязно. Я не очень хорошо видел момент, но когда твой капитан лежит на льду, нужно реагировать. Это моя вина, что не вмешался»
Райлли о травме Мэттьюса: «Гудас сыграл грязно. Я не очень хорошо видел момент, но когда твой капитан лежит на льду, нужно реагировать. Это моя вина, что не вмешался»

Морган Райлли о травме Мэттьюса: грязный прием Гудаса, я должен был вмешаться.

Защитник «Торонто» Морган Райлли высказался об эпизоде с травмой форварда Остона Мэттьюса во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:4). 

Во втором периоде капитан «Лифс» ушел со льда с травмой нижней части тела, полученной после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса.

Чех получил удаление до конца игры. При этом никто игроков канадского клуба не стал разбираться с ним. На льду в тот момент находились защитники Брэндон Карло и Райлли, форварды Вильям Нюландер и Истон Коуэн. 

Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби остался недоволен пассивностью своих игроков. Сообщается, что во время второго перерыва в раздевалке команды состоялся разговор на повышенных тонах. 

«Я не очень хорошо видел момент, потому что шайба летела в другую сторону. Но это моя вина, что я не среагировал. Очевидно, Гудас сыграл грязно. В тот момент я не до конца это осознавал, но беру на себя всю ответственность, что не вмешался сразу же. 

Считаю, что наша команда хорошо сыграла в третьем периоде (3:1 – Спортс) и в итоге дала ответ. Но так или иначе, когда твой капитан лежит на льду после такого удара, нужно реагировать. Беру на себя ответственность за эту ситуацию», – сказал Райлли. 

По данным портала HockeyFights, на счету 32-летнего Райлли 6 драк за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. 

🚑 Гудас влетел в колено Мэттьюсу! Сломал второго капитана за месяц

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
это тот самый Райлли, который за сильный удар по пустым воротам кого-то начала колошматить?
Как смешно это читать. Балабол Райлли.😂
В другой команде (Вегас, Вашингтон, Флорида, Тампа, Колорадо), за подобные действия Гудаса унесли бы на носилках. А тут, в порядке вещей. Торонто -это команда кексиков, а не воинов на льду.
Ответ Максим Седов
Как смешно это читать. Балабол Райлли.😂 В другой команде (Вегас, Вашингтон, Флорида, Тампа, Колорадо), за подобные действия Гудаса унесли бы на носилках. А тут, в порядке вещей. Торонто -это команда кексиков, а не воинов на льду.
И главный кексик - Джастин Бибер.
У этой команды есть яйца ? Ну что за нафиг.
В Торонто редко хорошо видят такие моменты.
Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом
вчера, 06:40
«Торонто» завершил серию из 8 поражений подряд, обыграв «Анахайм» (6:4). Мэттьюс забил впервые за 13 игр и получил травму – Гудас ударил его коленом в колено
вчера, 04:40
Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»
11 минут назад
41-летний Бернс проводит 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
25 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
37 минут назадLive
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ – внутри закипает злость»
42 минуты назад
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
сегодня, 20:27
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
сегодня, 19:38
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
сегодня, 18:07
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
сегодня, 17:56
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
56 минут назад
Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»
сегодня, 19:51
Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»
сегодня, 19:26
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
сегодня, 19:14
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
сегодня, 18:59
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
сегодня, 18:51
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
сегодня, 18:34
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
сегодня, 18:18
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
сегодня, 17:26
Заварухин про 0:3 «Автомобилиста» от ЦСКА: «Была ротация, хотели проверить парней, чтобы были готовы к плей‑офф. Мы были статистами в некоторых моментах»
сегодня, 15:13
