  • Дмитрий Губерниев: «Кучеров получит «Харт Трофи» – он сейчас главная звезда в НХЛ. Никита продолжает традиции лучших канадских, советских и российских хоккеистов»
Дмитрий Губерниев: «Кучеров получит «Харт Трофи» – он сейчас главная звезда в НХЛ. Никита продолжает традиции лучших канадских, советских и российских хоккеистов»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает Никиту Кучерова главной российской звездой в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 106 очков в 60 матчах регулярного чемпионата и занимает третье место в гонке бомбардиров лиги.

«Думаю, Кучеров получит «Харт Трофи», он сейчас не просто главная наша звезда в НХЛ, а вообще главная звезда.

Овечкин велик, тут не оспаривается, но за последние несколько сезонов, мне кажется, лучший хоккеист лиги и уж точно лучший в этом сезоне – это Никита Кучеров. Редкого ума хоккеист, абсолютно шахматное мышление. Человек, которые продолжает традиции лучших канадских, советских и, разумеется, российских хоккеистов.

Здесь можно только восхититься, пожелать ему выступать без травм. Он просто хорош! Главная наша звезда сейчас. В мировом спорте, может быть, даже, – сказал Губерниев.

Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Никита - уникальный. Он больше создатель собственного стиля, а не продолжатель традиций. Не знаю в прошлом игрока, похожего на Никиту. Пожалуйста, не публикуйте высказывания Губерниева о хоккее.
Ответ i-volk
скорей: не публикуйте высказывания Губерниева вообще🤭✌️🤣
Ответ i-volk
Должны дать на этот раз, если ничего экстраординарного не произойдёт. Хотя Тэд Линдсей для всех адекватных людей является более значимым трофеем, как мне кажется.
Не получит МакДэвид играет на другом уровне, при всём уважении к Никите, он хороший хоккеист.
Ответ wxvnpc5psr
Мы видели финалы с Макдэвидом...да это абсолютно другой уровень😁
Ответ Vadzim Kemezh
Мы видели игры в Плей офф с Кучеровым, когда надо тащить он еле ноги тянет, как обвести игрока сразу шайбу теряет, в индивидуальном плане Макдэвид другой уровень и как Конор тащит, на тащит никто.
Губерниев , что ты нам здесь пишешь прописные истины ради того ,что бы о себе любимом напомнить !
Мистер всезнайка 🥕
лучшие это 2 Мака
Жевал бы он дальше свой биатлон и не лез в хоккей.
Узнаваемый почерк ненасытного «советника». Впереди паровоза, громко, банально. Верхогляд!
