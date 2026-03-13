Роман Ротенберг: «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ – ненастоящие, там не было России. Их игроки прямо говорили об этом – они молодцы»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в США и Канаде ждут, когда Россия вернется на международные соревнования. Сборная отстранена с 2022 года.

– Даже несмотря на внесение в канадский санкционный список вы неоднократно говорили о том, что вам звонят из этой страны и просят сыграть с ними в хоккей. Можете конкретизировать, кто эти люди и за что они отвечают в канадском хоккее?

– Любая победа США и Канады на чемпионате мира или Олимпиаде – это ненастоящая победа, потому что там нет сборной России. Это то же самое, если мы возьмем чемпионат мира по боксу, где отсутствуют лучшие боксеры мира. Это правда, от этого никуда не деться, и они это прекрасно понимают. США и Канада готовы с нами играть, обмениваться мнениями. Фамилии я не буду называть, потому что в этом нет смысла.

Мы общались и общаемся со всеми – с федерациями, клубами, менеджерами, игроками. Они более дружественно к нам настроены, чем соседние страны. Недружественные страны повели себя как трусы, перестали с нами разговаривать, а канадцы и американцы в дружеских беседах говорят: «Мы ждем вашего возвращения, потому что любая наша победа без вашего участия – она ненастоящая».

Вы же видели интервью игроков на Олимпиаде. Они же прямо говорят, что без Овечкина и нашей сборной – это не настоящий хоккей. Об этом говорили игроки сборных Канады и США, и они молодцы. Что-то подобное вы слышали от наших соседей? Не слышали. Вот вам и ответ на все вопросы, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о бане России: «Есть страны-соседи, которые из исторической зависти ведут себя неподобающе. Понравилась фраза Дегтярева – надо действовать с позиции силы. Будем подавать иски»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
А победы на Олимпиадах без НХЛ настоящие?
Ответ Wokulski
Это - другое! Пора бы уже разбираться начинать!
Ответ Wokulski
Комментарий удален пользователем
Так получается и победа наших на Олимпиаде в пекине не настоящая. Там не было НХЛ
Ответ ржавый
Так и НХЛ эта ваша не настоящая
Ответ ржавый
Победа Наполеона при Аустерлице в 1805 не настоящая, там не было «Орешника».
победы Марадоны ненастоящие, там не было Соболева
Ответ nezhelatin
знаменитый плавник Бога?
Ответ nezhelatin
Вот какой он плохой мальчик
так же, как и победы СССР и России на олимпиадах и ЧМ без НХЛовцев - не настоящие.
СССР на Олимпиадах одерживал ненастоящие победы, не было сильнейших из НХЛ. Молчал бы ты, Рома, глядишь за умного сошел бы - но поздно уже...
Ротенберг твоя сборная Финляндии играла!
Награждены они медалями настоящими, значит и победы настоящие. А то что у вас ума или смелости или чего то ещё не хватает, для того что бы страну вернули в большой спорт, это совсем не проблема американских и канадских спортсменов.
В следующий раз, когда снова будешь хвалиться победой на ОИ, то вспомни свои слова про «ненастоящее». Трепло
Все знают, что на последнем конкурсе Мисс Мира победила барышня из Таиланда с красивым именем Сучата Чуангсри (тайск. สุชาตา ช่วงศรี; род. 20 сентября 2003, Пхукет) — тайская модель и королева красоты, победительница конкурса «Мисс мира 2025».

Ящетаю, что победа этой самой Сучаты была не настоящей, потому что в конкурсе не участвовала ни Мария Владимировна Захарова, ни даже Елена Валерьевна Вяльбе.
Ответ Певец Песен
И даже Татьяны Анатольевны Тарасовой, у нее тоже есть четкое мнение касательно хоккея на Олимпиадах)
Рано он пятницу начал. Ближе к полуночи он расскажет что США и Канады рассказывали что если бы Россия выступала на ОИ то не видать им ни золота ни серебра. Первое место бы заняла Россия, а второе Россия-25. Их игроки прямо говорили об этом.
Ответ grauda
Типа "пьян как фортепьян"?))
Ответ grauda
Он не пьет, скорей всего, он в принципе...
