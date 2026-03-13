Куинн Хьюз сделал 60 ассистов в 5 сезонах подряд – 2-й результат в истории НХЛ для защитников. Рекорд у Орра – 6 сезонов
Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз сделал 60 ассистов в 5 сезонах НХЛ подряд.
Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:3 Б). На его счету стало 66 (6+60) очков в 60 играх этого сезона.
26-летний хоккеист добрался до отметки в 60 ассистов за регулярку в пятый раз подряд. Он повторил достижение Рэя Бурка и Пола Коффи по продолжительности серии.
Рекорд НХЛ для защитников принадлежит Бобби Орру – шесть сезонов подряд (1969/70 – 1974/75) с 60 и более результативными пасами.
Хьюз перешел в «Миннесоту» из «Ванкувера» по ходу текущего регулярного чемпионата. За новый клуб он набрал 43 (4+39) очка в 34 матчах при полезности «плюс 11».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Не сомневаюсь что побьет рекорд.
Причем легко, он только в прайм вышел))
