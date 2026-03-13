«Даллас» набрал очки в 14 матчах подряд – 13 побед и 1 поражение по буллитам. До повторения рекорда франшизы – 1 игра

«Даллас» набрал очки в 14 матчах регулярки НХЛ подряд.

«Даллас » обыграл «Эдмонтон » (7:2) и продлил серию матчей с набранными очками в регулярном чемпионате НХЛ до 14. На этом отрезке «Старс» одержали 13 побед и 1 раз уступили в серии буллитов (4:5 с «Колорадо»).

Рекорд франшизы, включая достижения «Миннесоты Норт Старс» с 1967 по 1993 год, – 15 подряд игр с очками (12 побед и 3 ничьи). Он был установлен в сезоне-1998/99.

В этом сезоне «Даллас» занимает второе место в конференции и в сводной таблице лиги, набрав 92 очка за 65 игр.