  Браташ о 6:2 с «Барысом»: «Улучшения есть, но главная работа впереди. «Адмирал» взял 7 очков за последние 6 домашних матчей – неплохой результат»
Браташ о 6:2 с «Барысом»: «Улучшения есть, но главная работа впереди. «Адмирал» взял 7 очков за последние 6 домашних матчей – неплохой результат»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу над «Барысом» (6:2) в домашнем матче FONBET КХЛ.

– Хороший результат. По игре нам еще много в чем нужно добавлять. Но в прошедшем матче было правильное отношение к игре, что позволило добиться такого результата.

– Как будто не всё получалось в большинстве.

– Согласен, не получалось, много что еще не получается в нашей игре.

– У вас третья победа в 15 домашних матчах. Что не получалось ранее?

– Если говорить про последние шесть домашних матчей, мы взяли семь очков, это больше 50 процентов, неплохой результат для нашей команды.

Мы работаем по нарастающей. Улучшения есть, но до того, что мы хотим видеть, еще далеко, главная работа впереди, – сказал Браташ.

«Адмирал» забил с центра поля в матче с «Барысом». Дерябин вбрасывал шайбу, она отскочила от борта и полетела в створ – Шутов не среагировал

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
