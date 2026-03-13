  • «Адмирал» забил с центра площадки в матче с «Барысом». Дерябин вбрасывал шайбу, она отскочила от борта и полетела в створ – Шутов не среагировал
Защитник «Адмирала» Дерябин забил «Барысу» с центра площадки.

Защитник «Адмирала» Дмитрий Дерябин забил гол с середины площадки в матче FONBET КХЛ с «Барысом» (6:2).

Игрок обороны вбрасывал шайбу в зону атаки, она отрикошетила от борта и полетела в сторону ворот. Вратарь «Барыса» Андрей Шутов находился в створе, но не смог отразить угрозу.

Отметим, что на счету Дерябина стало 4 гола за 251 матч в лиге с учетом плей-офф. В этом сезоне у 26-летнего защитника 6 (2+4) очков за 46 игр.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Ничего не понятно по повтору
