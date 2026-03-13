  • Кожевников о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Если ФХР намерена общаться с позиции силы, то я двумя руками за. Дай бог, чтобы получилось»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление министра спорта России Михаила Дегтярева.

Ранее он сообщил, что Минспорта и Федерация хоккея России (ФХР) готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям.

«Если ФХР намерена общаться с ИИХФ с позиции силы, то я двумя руками за.

Но мы же ничего не знаем о наших позициях, кто-то ведь с кем-то проводит встречи, с ИИХФ и с этим негодяем французом (главой организации Люком Тардифом – Спортс’‘). Я видел, что не так давно они отказались внести нас в график международных соревнований.

Дай бог, чтобы получилось», – сказал Кожевников.

Кожевников о переизбрании Третьяка главой ФХР: «Был один кандидат. Понятие «выборы» подразумевает, что выбирают из кого-то. Альтернативы не было – мне непонятно, почему»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
7 комментариев
ФХР сделает силовой упор на локти и колени.
Недавно некий винодел общался с главой ИИХФ, не знаю про позицию силы, но шампанское было)
Все таки, больше надежд на Бога или на суд?
туда уже насчёт федотова обратились....
Уже пообщались с позиции силы. Теперь уговаривают, чтобы штраф приняли. Силу тоже с умом применять надо, и трезво ее оценивать.
ИИХФ во главе с негодяем французом Тардифом (лучший друг нашего известного винодела) предупредил ФХР о направлении исков с позиции силы только на трехслойной туалетной бумаге для тщательного изучения претензий к нашей организации.
С позиции силы просят реквизиты. Ведь сейчас надо ползти на коленях, вот и штраф надо заплатить
Материалы по теме
Кожевников о переизбрании Третьяка главой ФХР: «Был один кандидат. Понятие «выборы» подразумевает, что выбирают из кого-то. Альтернативы не было – мне непонятно, почему»
вчера, 10:41
Ротенберг о бане России: «Есть страны-соседи, которые из исторической зависти ведут себя неподобающе. Понравилась фраза Дегтярева – надо действовать с позиции силы. Будем подавать иски»
вчера, 10:03
Роднина о возможном обращении ФХР в CAS: «Под лежачий камень вода не течет. С приходом Дегтярева мы стали приближаться к возвращению на международную арену»
12 марта, 20:48
НХЛ. «Оттава» принимает «Анахайм», «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
33 минуты назадLive
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
45 минут назад
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
56 минут назад
Третьяк об инсталляции в свою честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы – самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Инсталляцию в честь Третьяка открыли на Аллее спортивной славы в Москве. Президент ФХР перерезал красную ленту и провел автограф-сессию
сегодня, 16:27Видео
Никитин после победы ЦСКА над «Автомобилистом»: «В регулярке нет особых достижений, кроме попадания в плей-офф. Разве что Кубок Континента»
сегодня, 15:39
ФХР будет добиваться включения представителя в совет ИИХФ: «Выборы будут на Тенерифе. Будем бороться. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов»
сегодня, 15:28
Крикунов об Овечкине в НХЛ: «1000 шайб выбьет и будет заканчивать. Он уже все выиграл и всем все доказал»
сегодня, 14:59
ЦСКА прервал серию «Автомобилиста» из 7 побед в КХЛ – 3:0. Гамзин отразил все 20 бросков в створ
сегодня, 14:30
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
1 минуту назад
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
18 минут назад
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
34 минуты назад
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретро-дискотеки до тяжелого метала»
сегодня, 17:26
Заварухин про 0:3 «Автомобилиста» от ЦСКА: «Была ротация, хотели проверить парней, чтобы были готовы к плей‑офф. Мы были статистами в некоторых моментах»
сегодня, 15:13
Шалагин побил рекорд ВХЛ по очкам за регулярку – 70 за 58 матчей. Форвард новокузнецкого «Металлурга» превзошел достижение Кицина в сезоне-2019/20
сегодня, 14:49
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Металлург» и «Локомотив» – фавориты. На ЦСКА тяжело смотреть, но не удивлюсь, если они далеко пройдут»
сегодня, 12:59
Генменеджер «Анахайма» о переходе Карлсона: «Вашингтон» спросил, заинтересованы ли мы. Я раньше не думал об этом варианте – Джон был с ними долгое время»
сегодня, 11:52
Тренер «Лады» Десятков вошел в штаб ЦСК ВВС из ВХЛ и будет работать в двух командах до конца сезона. Самарский клуб идет в зоне плей-офф
сегодня, 11:23
Тренер «Шанхая» Лав после 1:6 с «Авангардом»: «Моя работа в КХЛ началась не очень удачно. Ведется диалог по составу на следующий сезон»
сегодня, 10:21
