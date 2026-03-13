Кожевников о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Если ФХР намерена общаться с позиции силы, то я двумя руками за. Дай бог, чтобы получилось»

Кожевников о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: дай бог, чтобы получилось.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление министра спорта России Михаила Дегтярева .

Ранее он сообщил , что Минспорта и Федерация хоккея России (ФХР) готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям.

«Если ФХР намерена общаться с ИИХФ с позиции силы, то я двумя руками за.

Но мы же ничего не знаем о наших позициях, кто-то ведь с кем-то проводит встречи, с ИИХФ и с этим негодяем французом (главой организации Люком Тардифом – Спортс’‘). Я видел, что не так давно они отказались внести нас в график международных соревнований.

Дай бог, чтобы получилось», – сказал Кожевников.

