Ротенберг об отсутствии санкций от ИИХФ в отношении США: «Бог им судья. Все вернется бумерангом – справедливость восторжествует, мы будем играть и побеждать»

Ротенберг об отсутствии санкций от ИИХФ в отношении США: Бог им судья.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о бездействии Международной федерации хоккея (ИИХФ ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Член совета ИИХФ Виестурс Козиолс на вопрос о двойных стандартах ответил , что по отношению к России и Беларуси санкций нет. Отстранение сборных связано с безопасностью проведения чемпионатов.

– Не считаете ли вы действия ИИХФ лицемерными с учетом последних событий на Ближнем Востоке?

– Бог им судья. Все должно быть честно, особенно когда мы говорим про то, что все должны быть в равных условиях. Не должно быть никакой дискриминации по национальному признаку.

Как жизнь показывает, все вернется бумерангом – так всегда было, есть и будет. Рано или поздно справедливость восторжествует, мы будем играть и побеждать, – сказал Ротенберг.

