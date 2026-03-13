  Ротенберг об отсутствии санкций от ИИХФ в отношении США: «Бог им судья. Все вернется бумерангом – справедливость восторжествует, мы будем играть и побеждать»
Ротенберг об отсутствии санкций от ИИХФ в отношении США: «Бог им судья. Все вернется бумерангом – справедливость восторжествует, мы будем играть и побеждать»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о бездействии Международной федерации хоккея (ИИХФ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Член совета ИИХФ Виестурс Козиолс на вопрос о двойных стандартах ответил, что по отношению к России и Беларуси санкций нет. Отстранение сборных связано с безопасностью проведения чемпионатов.

– Не считаете ли вы действия ИИХФ лицемерными с учетом последних событий на Ближнем Востоке?

– Бог им судья. Все должно быть честно, особенно когда мы говорим про то, что все должны быть в равных условиях. Не должно быть никакой дискриминации по национальному признаку.

Как жизнь показывает, все вернется бумерангом – так всегда было, есть и будет. Рано или поздно справедливость восторжествует, мы будем играть и побеждать, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ – ненастоящие, там не было России. Их игроки прямо говорили об этом – они молодцы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Ему про бумеранг нужно особенно осторожно говорить. Он в числе явных кандидатов на прилет собственного бумеранга. Бумеранг уже в пути).
Всё вернётся бумерангом - когда-нибудь и Ромке сзади клюшкой по спине от души шандарахнут
Ответ Василий Малышкин
Всё вернётся бумерангом - когда-нибудь и Ромке сзади клюшкой по спине от души шандарахнут
Лакроссом))
Бог судья семейству Ротенбергов. Бумеранг будет?
"Мы пахали"- сказали мухи , сидя на яйцах у вола. Смотри, как бы этот бумеранг к тебе не прилетел. Всё ли ты правильно делаешь в этой жизи?
Цирк уехал , Роман остался
Ротенберг сам еврей-сионист. Стоит проверить его на связи с нитаняху
живет в розовом мире роман, про какую то справедливость, бумеранг, ,,,,ну смешно, что не смеетесь
Про какого бога он говорит интересно??
Про бумеранг интересно. То есть настанет момент, когда отстранят США и Канаду, а Россия станет чемпионом. Так следует это понимать.
Тут эффект сообщающихся сосудов действует, либо нам хоккей , либо Ротенберг , что перевесит в итоге.
