«Адмирал» обыграл «Барыс» – 6:2. У казахстанцев прервалась серия из трех побед

«Адмирал » оказался сильнее «Барыса » (6:2) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

Клуб из Владивостока занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 48 очка за 65 игр. «Барыс» прервал серию из трех побед и идет десятым на Востоке, имея в активе 53 балла после 66 игр.

Следующий матч команды проведут между собой 16 марта в Астане.