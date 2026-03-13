Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Сибирь» – «Металлург Мг», 13 марта 2026
Сегодня, 13 марта, в регулярном чемпионате Fonbet КХЛ «Сибирь» на льду «Сибирь-Арены» принимает магнитогорский «Металлург» . Начало встречи – в 15:30 по московскому времени .
Для хозяев этот матч – отличная возможность досрочно забронировать себе место в плей-офф. В случае победы и осечки «Амура» в параллельной игре команда из Новосибирска гарантирует себе место в топ-8 на Востоке. Гости, недавно завоевавшие Кубок Континента (трофей для лучшей команды регулярки), подходят к игре без особого турнирного давления, но намерены продолжать победную поступь.
Где смотреть прямую трансляцию матча Сибирь – Металлург Мг
Прямую трансляцию матча между «Сибирью» и магнитогорским «Металлургом» в прямом эфире покажет сервис «ВидеоСпортс». Начало эфира — в 15:20 по московскому времени.
