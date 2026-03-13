Тренер «Барыса» Кравец после 2:6 с «Адмиралом»: «Спасибо за хороший календарь. Надеюсь, ребята отдохнут за 1,5 дня. Хочется, чтобы было хотя бы 3 дня после Дальнего Востока»

Тренер «Барыса» Кравец после 2:6 с «Адмиралом»: спасибо за хороший календарь.

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец выразил недовольство календарем FONBET чемпионата КХЛ после поражения от «Адмирала » во Владивостоке (2:6).

Следующий матч команды проведут между собой 16 марта в Астане.

«Надеюсь, ребята отдохнут за полтора дня, спасибо за хороший календарь. Хотелось бы, чтобы все команды после поездок на Дальний Восток имели хотя бы три дня отдыха, чтобы восстановиться и в нормальном состоянии выходить играть», – сказал Кравец.

«Адмирал» забил с центра поля в матче с «Барысом». Дерябин вбрасывал шайбу, она отскочила от борта и полетела в створ – Шутов не среагировал