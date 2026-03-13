Тренер «Барыса» Кравец после 2:6 с «Адмиралом»: «Спасибо за хороший календарь. Надеюсь, ребята отдохнут за 1,5 дня. Хочется, чтобы было хотя бы 3 дня после Дальнего Востока»
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец выразил недовольство календарем FONBET чемпионата КХЛ после поражения от «Адмирала» во Владивостоке (2:6).
Следующий матч команды проведут между собой 16 марта в Астане.
«Надеюсь, ребята отдохнут за полтора дня, спасибо за хороший календарь. Хотелось бы, чтобы все команды после поездок на Дальний Восток имели хотя бы три дня отдыха, чтобы восстановиться и в нормальном состоянии выходить играть», – сказал Кравец.
«Адмирал» забил с центра поля в матче с «Барысом». Дерябин вбрасывал шайбу, она отскочила от борта и полетела в створ – Шутов не среагировал
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем