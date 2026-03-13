Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»

Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу: это было рефлекторное действие.

Главный тренер «Анахайма » Джоэл Кенневилл прокомментировал эпизод с травмой капитана «Торонто » Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во втором периоде форвард ушел со льда с повреждением нижней части тела, полученным после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса .

«Никакого умысла не было. Это было рефлекторное действие», – сказал Кенневилл.

Райлли о травме Мэттьюса: «Гудас сыграл грязно. Я не очень хорошо видел момент, но когда твой капитан лежит на льду, нужно реагировать. Это моя вина, что не вмешался»