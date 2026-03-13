Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
Главный тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилл прокомментировал эпизод с травмой капитана «Торонто» Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде форвард ушел со льда с повреждением нижней части тела, полученным после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса.
«Никакого умысла не было. Это было рефлекторное действие», – сказал Кенневилл.
Райлли о травме Мэттьюса: «Гудас сыграл грязно. Я не очень хорошо видел момент, но когда твой капитан лежит на льду, нужно реагировать. Это моя вина, что не вмешался»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Старый, ну хорош. Ты же знаешь реноме своего подопечного, зачем выгораживать и портить свою репутацию, которая и так уже не идеальная.
Гудас идет на хет-колено-трик
Рефлекторно сломал Сида на ОИ, теперь Мекса
Ага, киллер сначала тоже на расчётах, потом уже на рефлексах
