Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 2 голевые передачи в матче с (7:4).

Первая из них стала для него 60-й в текущем сезоне. Он стал первым игроком «Ойлерс» с 2001 года, кто дотянулся до такой отметки (после , сделавшего 65 передач).

Всего у Макдэвида стало 87 (26+61) очков в 74 матчах при полезности «+23». Он возглавляет гонку бомбардиров лиги.