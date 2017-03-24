Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» за 16 лет, кто сделал 60 голевых передач в сезоне

    Теги Колорадо Эдмонтон Даг Уэйт НХЛ Коннор Макдэвид

    Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 2 голевые передачи в матче с «Колорадо» (7:4). 

    Первая из них стала для него 60-й в текущем сезоне. Он стал первым игроком «Ойлерс» с 2001 года, кто дотянулся до такой отметки (после Дага Уэйта, сделавшего 65 передач). 

    Всего у Макдэвида стало 87 (26+61) очков в 74 матчах при полезности «+23». Он возглавляет гонку бомбардиров лиги. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться