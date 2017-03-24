НХЛ. Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» за 16 лет, кто сделал 60 голевых передач в сезоне
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 2 голевые передачи в матче с «Колорадо» (7:4).
Первая из них стала для него 60-й в текущем сезоне. Он стал первым игроком «Ойлерс» с 2001 года, кто дотянулся до такой отметки (после Дага Уэйта, сделавшего 65 передач).
Всего у Макдэвида стало 87 (26+61) очков в 74 матчах при полезности «+23». Он возглавляет гонку бомбардиров лиги.
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