  • Николишин о сборной: «Могли бы бороться за золото на ОИ. Если Панарина, Капризова и Кучерова поставить в одно звено – что, они сыграют плохо?»
41

Николишин о сборной: «Могли бы бороться за золото на ОИ. Если Панарина, Капризова и Кучерова поставить в одно звено – что, они сыграют плохо?»

Николишин о сборной России: могли бы бороться за золото на Олимпиаде.

Чемпион мира Андрей Николишин заявил, что сборная России могла бы побороться за золото на Олимпиаде-2026.

«Если поставить в одно звено Панарина, Капризова и Кучерова – что, они сыграют плохо? Все зациклились на центрах, на первом звене и сдерживающих, а таких понятий уже нет в хоккее, это все уже в прошлом, пережитки. Не надо ярлыками мерить.

Мы могли бы на Олимпиаде бороться за золото. Все любят эти прогнозы… Смотреть рассказывать: это могло быть, этого не могло. Не надо здесь дискутировать – очень много факторов.

Шведы могли выиграть эту Олимпиаду? Могли. Финны могли? Могли, но не сделали. Выиграли американцы, выиграли у канадцев. Поэтому все прогнозы – вилами по воде», – считает Николишин.

Роман Ротенберг: «На ОИ не хватало России, какой это олимпийский турнир без нашей команды! Решающие матчи посмотрел, многое из арсенала игроков НХЛ нужно брать на вооружение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Газета.ru»
В целом можно вообще всю пятерку из краёв составить, чего мелочиться
Ответ Mishkka
В целом можно вообще всю пятерку из краёв составить, чего мелочиться
у нас столько классных вратарей, что можно и из них пятерку составить
А кто это звено будет центрить? Три шикарных края, но их должен связывать центр. И их разводить надо по звеньям.
Центр может играть крайнего нападающего. Крайний не сможет сыграть центра.
Николишин ерунду сморозил.
Ответ Максим Седов
А кто это звено будет центрить? Три шикарных края, но их должен связывать центр. И их разводить надо по звеньям. Центр может играть крайнего нападающего. Крайний не сможет сыграть центра. Николишин ерунду сморозил.
Тем более странно, что он сам центр был
Ответ Максим Седов
А кто это звено будет центрить? Три шикарных края, но их должен связывать центр. И их разводить надо по звеньям. Центр может играть крайнего нападающего. Крайний не сможет сыграть центра. Николишин ерунду сморозил.
Попробуйте прочитать дальше заголовка, там он говорит и о центрах.
Одни атакующие края в звене? А кто за ними будет подчищать?
Ответ IceDushman
Одни атакующие края в звене? А кто за ними будет подчищать?
Кто в тройке Маккиннон, Макдевид и Селебрини подчищал?
Ответ breeze1989
Кто в тройке Маккиннон, Макдевид и Селебрини подчищал?
Когда выходила такая тройка, соперники в основном шайбу только отбрасывали. Но там три центра, это проще, чем три края.
Все-таки не надо их ставить в одно звено-то. А центра не назвал, потому как и некого особо называть, кроме Малкина.
И кто в этой тройке будет центра играть? Очень уважаю Николишина, но здесь глупость сказал.
прекрасно. у нас есть звено. из сплошных крайков. ну, хорошо, по Николишину, центров переоценивают, пусть даже так. а защитники? защитники тоже отсутствуют нынче как понятие в хоккее? это тоже всего лишь ярлыки? ну, ладно, пусть. итак, у нас одно звено, способное играть на равных (подчёркиваю - играть на равных, а не доминировать, с Канадой и США). и что дальше? 60 минут их гонять, меняя им только пары защитников? ну... надёжный план, чоуштам. действительно, золото было практически наше, жаль не сложилось(((
Ответ Б.И.С.
прекрасно. у нас есть звено. из сплошных крайков. ну, хорошо, по Николишину, центров переоценивают, пусть даже так. а защитники? защитники тоже отсутствуют нынче как понятие в хоккее? это тоже всего лишь ярлыки? ну, ладно, пусть. итак, у нас одно звено, способное играть на равных (подчёркиваю - играть на равных, а не доминировать, с Канадой и США). и что дальше? 60 минут их гонять, меняя им только пары защитников? ну... надёжный план, чоуштам. действительно, золото было практически наше, жаль не сложилось(((
Я вот не уверен, что звено Кучеров-Капризов-Панарин уступило бы звену Маккиннон-Макдейвид-Селебрини. Но диванным аналитикам виднее, и вообще кто он такой, этот Николишин?
Ответ Booligan
Я вот не уверен, что звено Кучеров-Капризов-Панарин уступило бы звену Маккиннон-Макдейвид-Селебрини. Но диванным аналитикам виднее, и вообще кто он такой, этот Николишин?
трое на трое, возможно, и не уступили бы. но играют, штатно, пять на пять. и за ММС находятся, кто там был в первой паре - Макар, Тейвз? кого противопоставим?
Так можно вообще состав из одних вингеров составить и вообще бы всех порвали. Или же из вратарей.
Кто будет центрить звено? Кто будет грязную работу выполнять, подчищать за ними. Николишину ли это не знать?
Швеция за всю олимпиаду лучший матч сыграла с американцами и все. У Финляндии шансы могли бы быть, но из Италии Суоми уехали с бронзой. У Канады вообще противоречивый турнир получился. Так что прогнозы вполне адекватными оказались
То и видно, как приезжали из НХЛ наши - их так вот и "ставили", видать. Судя по результатам ))
Бороться то можно. Но получить-проблематично. Но что взять с эксперта, который Макдэвида Маккиннона и тд центрами не считает. Что хоккеист поленом был, что эксперт такой же.
первое убойное звено канады полностью завалило финал ои, вместе с тренером. а дальше у них было три сбалансированных звена, упакованных топовыми центрами и защитой. у нас есть только набор элитных нападающих и вратарей. и все. хватит смешить народ.
