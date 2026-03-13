Николишин о сборной: «Могли бы бороться за золото на ОИ. Если Панарина, Капризова и Кучерова поставить в одно звено – что, они сыграют плохо?»

Николишин о сборной России: могли бы бороться за золото на Олимпиаде.

Чемпион мира Андрей Николишин заявил, что сборная России могла бы побороться за золото на Олимпиаде-2026.

«Если поставить в одно звено Панарина , Капризова и Кучерова – что, они сыграют плохо? Все зациклились на центрах, на первом звене и сдерживающих, а таких понятий уже нет в хоккее, это все уже в прошлом, пережитки. Не надо ярлыками мерить.

Мы могли бы на Олимпиаде бороться за золото. Все любят эти прогнозы… Смотреть рассказывать: это могло быть, этого не могло. Не надо здесь дискутировать – очень много факторов.

Шведы могли выиграть эту Олимпиаду? Могли. Финны могли? Могли, но не сделали. Выиграли американцы, выиграли у канадцев. Поэтому все прогнозы – вилами по воде», – считает Николишин.

