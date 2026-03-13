Николишин о сборной: «Могли бы бороться за золото на ОИ. Если Панарина, Капризова и Кучерова поставить в одно звено – что, они сыграют плохо?»
Чемпион мира Андрей Николишин заявил, что сборная России могла бы побороться за золото на Олимпиаде-2026.
«Если поставить в одно звено Панарина, Капризова и Кучерова – что, они сыграют плохо? Все зациклились на центрах, на первом звене и сдерживающих, а таких понятий уже нет в хоккее, это все уже в прошлом, пережитки. Не надо ярлыками мерить.
Мы могли бы на Олимпиаде бороться за золото. Все любят эти прогнозы… Смотреть рассказывать: это могло быть, этого не могло. Не надо здесь дискутировать – очень много факторов.
Шведы могли выиграть эту Олимпиаду? Могли. Финны могли? Могли, но не сделали. Выиграли американцы, выиграли у канадцев. Поэтому все прогнозы – вилами по воде», – считает Николишин.
Центр может играть крайнего нападающего. Крайний не сможет сыграть центра.
Николишин ерунду сморозил.
Кто будет центрить звено? Кто будет грязную работу выполнять, подчищать за ними. Николишину ли это не знать?
Швеция за всю олимпиаду лучший матч сыграла с американцами и все. У Финляндии шансы могли бы быть, но из Италии Суоми уехали с бронзой. У Канады вообще противоречивый турнир получился. Так что прогнозы вполне адекватными оказались