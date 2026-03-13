У Кучерова 106 очков за 60 игр со старта сезона – 3-й результат в истории НХЛ для европейцев. Только Курри и Ягр набирали больше на таком отрезке

Кучеров вошел в топ-3 среди европейцев в истории НХЛ по одному из показателей.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1). На его счету стало 106 очков за 60 игр в сезоне.

32-летний россиянин стал третьим в рейтинге европейцев по количеству очков на этом отрезке. За всю историю лиги больше набирали только Яри Курри (113 в сезоне-1984/85, 110 – в 1983/84) и Яромир Ягр (112, 1995/96).

Кучеров идет третьим в бомбардирской гонке НХЛ, уступая Коннору Макдэвиду (110 очков в 66 матчах) и Нэтану Маккиннону (108 в 63).

Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й