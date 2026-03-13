  • У Кучерова 106 очков за 60 игр со старта сезона – 3-й результат в истории НХЛ для европейцев. Только Курри и Ягр набирали больше на таком отрезке
У Кучерова 106 очков за 60 игр со старта сезона – 3-й результат в истории НХЛ для европейцев. Только Курри и Ягр набирали больше на таком отрезке

Кучеров вошел в топ-3 среди европейцев в истории НХЛ по одному из показателей.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1). На его счету стало 106 очков за 60 игр в сезоне.

32-летний россиянин стал третьим в рейтинге европейцев по количеству очков на этом отрезке. За всю историю лиги больше набирали только Яри Курри (113 в сезоне-1984/85, 110 – в 1983/84) и Яромир Ягр (112, 1995/96).

Кучеров идет третьим в бомбардирской гонке НХЛ, уступая Коннору Макдэвиду (110 очков в 66 матчах) и Нэтану Маккиннону (108 в 63).

Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
маки царапаются но гандикап лишних матчей сделает свое дело. давай, ник.
А самого Кучерова не было больше в сезоне когда 140+ сделал ?
Очень хочется чтобы забрал и Харта и Арта. Жаль, в последний день регуляра Маки играют, а Никита уже нет.
Надеюсь Макам дадут выходной перед ПО , если Эдмонтон там окажется конечно
Специально посчитал- после 60 матчей в сезоне 23-24 у Кучерова было 103 очка
За шесть сезонов должен Овечкина обходить 💯. . .
при всём уважении Курри без Уэйна это не совсем человек масштаба рекордов. При Уэйне и всякие кого сейчас никто не вспомнит по 50 забивали. а вот Ягр да, был самостоятельным и без Лемье. Был топ звездой везде где играл. Хз, может я не прав. Думаю Курри отличный игрок. но это скорее как Окпосо который набирал хорошо, когда играл с Таваресом и тд..
