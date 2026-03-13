  • Агент Бучельникова об обмене прав на игрока из «Детройта» в «Сент-Луис»: «Айзерман лично сообщил. Не обещали «Блюз», когда Дима приедет в НХЛ – нужно соответствовать уровню»
Агент Бучельникова об обмене прав на игрока из «Детройта» в «Сент-Луис»: «Айзерман лично сообщил. Не обещали «Блюз», когда Дима приедет в НХЛ – нужно соответствовать уровню»

Агент Бучельникова об обмене «Детройтом» прав на игрока: Айзерман лично сообщил.

Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы форварда ЦСКА Дмитрия Бучельникова, рассказал подробности обмена прав на хоккеиста в НХЛ из «Детройта» в «Сент‑Луис».

Ранее стало известно, что Бучельников продлил контракт с армейским клубом на год.

– Как Дмитрий отреагировал на обмен прав на него из «Детройта» в «Сент‑Луис»?

– Есть вещи, которые неконтролируемы. Было приятно, что «Детройт» отзвонился Диме и сообщил об этом лично, а не так, что игрок узнал об этом через прессу – ему позвонил генеральный менеджер Стив Айзерман.

Руководство «Сент‑Луиса» тоже практически сразу связалось и поприветствовало в организации. С нашей же стороны не было никаких обещаний, когда Дима приедет.

Игрок принимает свое решение об отъезде в НХЛ по своей внутренней готовности – не просто приехать, а приехать в том уровне, которому нужно будет соответствовать, – сказал Парашкин.

22-летний нападающий набрал 23 (13+10) очка в 41 матче сезона FONBET КХЛ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
А расскажите, откуда доходит? Сон в руку или ветка в HF boards?

Я отвечу за вас. Вы меня, надеюсь, простите. Вы это услышали от мамкиных канадских блогеров с ytb, мнение которых меняется как флигель на ветру. Слушаю и знаю.

А проблема простая. Она была и есть. Ценность проспектов КХЛ снижается потому, что команды не знают, когда они приедут. Ни топовые, ни средние. Никакие! О том, что Демидов приедет было более ли менее понятно, но с оговорками. Мичкова отпускали с трудом. Никишин уехал в НХЛ в 23. Юров - 22. И это вот - свеженькие. А так-то примеров больше…

То есть ты в среднем теряешь от 2 до 5 лет карьеры игрока. При средней карьере ГМа в одной команде НХЛ в районе 5-6 лет. Надежнее взять канадца или американца. Всё
А это может и неплохо! В НХЛ ему пока рано. Ему бы мяском обрасти под железной хваткой и изматывающими тренировками Никитина (которые кстати уже отразились на стате - она сильно упала).

Ну и в Детройте ему делать нечего. Команда уже активно борется за ПО и видимо это наконец произойдет. База там хорошая и при таких целях Бучельникову там места нет.

Огромное спасибо Айзерману, что он не держит при этом игрока (как тот же д****ный Islanders), а меняет права на него в команду, где у него через год или два шансы точно будут - Сент-Луис устраивает распродажу и уходит в очередной ребилд.
«Детройт» выменял Фолка у «Сент-Луиса» на драфт-пики в 1-м и 3-м раундах, Джастина Холла и права на Бучельникова
Никитин о матче со «Спартаком»: «Для нас показателен 3-й период. Говорили ребятам, что в этом мастерство и заключается – сыграть на команду. Не скажу, что здорово получилось, но как есть»
Никитин о 5-минутном штрафе Охотюка за удар клюшкой между ног Мальцеву: «Манипуляций быть не должно. Игроки этим пользуются, это становится трендом. Должна быть честная борьба»
Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»
41-летний Бернс проводит 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
Владелец «Каролины» продал 12,5% акций клуба трем инвесторам, в числе которых экс-форвард «Питтсбурга» Фарнхэм
Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»
Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
