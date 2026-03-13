Агент Бучельникова об обмене прав на игрока из «Детройта» в «Сент-Луис»: «Айзерман лично сообщил. Не обещали «Блюз», когда Дима приедет в НХЛ – нужно соответствовать уровню»

Агент Бучельникова об обмене «Детройтом» прав на игрока: Айзерман лично сообщил.

Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы форварда ЦСКА Дмитрия Бучельникова , рассказал подробности обмена прав на хоккеиста в НХЛ из «Детройта» в «Сент‑Луис».

Ранее стало известно, что Бучельников продлил контракт с армейским клубом на год.

– Как Дмитрий отреагировал на обмен прав на него из «Детройта» в «Сент‑Луис»?

– Есть вещи, которые неконтролируемы. Было приятно, что «Детройт» отзвонился Диме и сообщил об этом лично, а не так, что игрок узнал об этом через прессу – ему позвонил генеральный менеджер Стив Айзерман .

Руководство «Сент‑Луиса» тоже практически сразу связалось и поприветствовало в организации. С нашей же стороны не было никаких обещаний, когда Дима приедет.

Игрок принимает свое решение об отъезде в НХЛ по своей внутренней готовности – не просто приехать, а приехать в том уровне, которому нужно будет соответствовать, – сказал Парашкин.

22-летний нападающий набрал 23 (13+10) очка в 41 матче сезона FONBET КХЛ.