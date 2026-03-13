Агент Бучельникова об обмене прав на игрока из «Детройта» в «Сент-Луис»: «Айзерман лично сообщил. Не обещали «Блюз», когда Дима приедет в НХЛ – нужно соответствовать уровню»
Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы форварда ЦСКА Дмитрия Бучельникова, рассказал подробности обмена прав на хоккеиста в НХЛ из «Детройта» в «Сент‑Луис».
Ранее стало известно, что Бучельников продлил контракт с армейским клубом на год.
– Как Дмитрий отреагировал на обмен прав на него из «Детройта» в «Сент‑Луис»?
– Есть вещи, которые неконтролируемы. Было приятно, что «Детройт» отзвонился Диме и сообщил об этом лично, а не так, что игрок узнал об этом через прессу – ему позвонил генеральный менеджер Стив Айзерман.
Руководство «Сент‑Луиса» тоже практически сразу связалось и поприветствовало в организации. С нашей же стороны не было никаких обещаний, когда Дима приедет.
Игрок принимает свое решение об отъезде в НХЛ по своей внутренней готовности – не просто приехать, а приехать в том уровне, которому нужно будет соответствовать, – сказал Парашкин.
22-летний нападающий набрал 23 (13+10) очка в 41 матче сезона FONBET КХЛ.
Я отвечу за вас. Вы меня, надеюсь, простите. Вы это услышали от мамкиных канадских блогеров с ytb, мнение которых меняется как флигель на ветру. Слушаю и знаю.
А проблема простая. Она была и есть. Ценность проспектов КХЛ снижается потому, что команды не знают, когда они приедут. Ни топовые, ни средние. Никакие! О том, что Демидов приедет было более ли менее понятно, но с оговорками. Мичкова отпускали с трудом. Никишин уехал в НХЛ в 23. Юров - 22. И это вот - свеженькие. А так-то примеров больше…
То есть ты в среднем теряешь от 2 до 5 лет карьеры игрока. При средней карьере ГМа в одной команде НХЛ в районе 5-6 лет. Надежнее взять канадца или американца. Всё
Ну и в Детройте ему делать нечего. Команда уже активно борется за ПО и видимо это наконец произойдет. База там хорошая и при таких целях Бучельникову там места нет.
Огромное спасибо Айзерману, что он не держит при этом игрока (как тот же д****ный Islanders), а меняет права на него в команду, где у него через год или два шансы точно будут - Сент-Луис устраивает распродажу и уходит в очередной ребилд.