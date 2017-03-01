Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    КХЛ назвала Еременко, Накладала и Мозякина лучшими игроками февраля

    Теги Металлург Мг Локомотив Александр Еременко Сергей Мозякин КХЛ Кубок Гагарина Якуб Накладал Динамо

    КХЛ назвала лучших игроков февраля.

    Из числа вратарей отмечен голкипер московского «Динамо» Александр Еременко. Хоккеист вместе с командой одержал победы в 6 из 7 матчей. Вратарь отразил 95,24 процента бросков при коэффициенте надежности 1,42.

    Лучшим защитником признан Якуб Накладал из «Локомотива». Хоккеист в 8 матчах одержал вместе с командой 6 побед. Защитник не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе +3. Хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

    Лучшим нападающим назван Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга». Хоккеист записал на свой счет 9 (7+2) очков в 8 матчах. Нападающий стал первым в истории игроком, набравшим 1000 очков в чемпионатах России.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться