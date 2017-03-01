КХЛ назвала Еременко, Накладала и Мозякина лучшими игроками февраля

назвала лучших игроков февраля.

Из числа вратарей отмечен голкипер московского Александр Еременко. Хоккеист вместе с командой одержал победы в 6 из 7 матчей. Вратарь отразил 95,24 процента бросков при коэффициенте надежности 1,42.

Лучшим защитником признан Якуб Накладал из . Хоккеист в 8 матчах одержал вместе с командой 6 побед. Защитник не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе +3. Хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

Лучшим нападающим назван Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга». Хоккеист записал на свой счет 9 (7+2) очков в 8 матчах. Нападающий стал первым в истории игроком, набравшим 1000 очков в чемпионатах России.