Барбашев забил в 2-м матче подряд – «Детройту». У форварда «Вегаса» 19+25 в 62 играх

Барбашев забил во втором матче подряд.

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев забросил шайбу в матче НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ), отличившись во второй игре подряд.

Всего в 62 матчах сезона на счету россиянина 44 (19+25) очка.

Сегодня за 18:30 у Барбашева 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».