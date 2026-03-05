32

«Эдмонтон» обменял Манджипани в «Чикаго» на Дикинсона и Дака

«Эдмонтон» обменял форварда Эндрю Манджипани в «Чикаго».

Взамен «Ойлерс» получили нападающих Джейсона Дикинсона и Колтона Дака.

В свою очередь «Блэкхокс» также достался условный выбор в первом раунде драфта-2027.

В 52 матчах текущего сезона Манджипани набрал 14 (7+7) очков. Контракт 29-летнего канадца с кэпхитом 3,6 млн долларов рассчитан до лета 2027 года.

На счету Дикинсона 13 (6+7) баллов в 47 играх сезона. 30-летний канадец доигрывает контракт с кэпхитом 4,25 млн, при этом «Чикаго» удержит половину его зарплаты. Летом Дикинсон может стать неограниченно свободным агентом. 

В 53 матчах сезона Дак набрал 9 (3+6) очков. 

Ранее на этой неделе «Эдмонтон» выменял Коннора Мерфи у «Чикаго» на драфт-пик 2-го раунда.

Теперь в Эдмонтоне есть и Мак, и Дак)
Ответ Товарищ Бразаускас
Теперь в Эдмонтоне есть и Мак, и Дак)
Видать не зря тутошние ванги бегунка МакДаком величали)
Ответ Товарищ Бразаускас
Теперь в Эдмонтоне есть и Мак, и Дак)
Осталось Колорадо найти Кряка
По оценкам PuckPedia, чтобы только избавиться от Манджапане-Боумэн должен был отдать драфт-пик 2 раунда в районе 35 места.
Боумэн отдал условный выбор 1 (защищен в топ-12). При этом заполучил Дикинсона-одного из лучших оборонительных центров лиги. У Дикинсона оборонительный рейтинг выше среднего уровня на 20%. У него 8 оборонительный рейтинг в лиге среди центров за последние 4 года. К тому же за пару дней он забрал 2-ух лучших игроков PK "Чикаго"( у "Чикаго" в этом сезоне лучшее меньшинство лиги).
При этом "Чикаго" удержал половину кэпхита Дикинсона, использовав последний слот.
В довесок "Эдмонтон" получил молодого Колтона Дака, который застрял на уровне чекера 4 звена(в этом сезоне тоже хороший оборонительный рейтинг), но имеет еще потенциал.
На мой скромный взгляд, еще одна отличная сделка от Боумэна на дедлайне...
P. S.
Явно пользуется старыми связями...
Ответ Василий Потемкин
По оценкам PuckPedia, чтобы только избавиться от Манджапане-Боумэн должен был отдать драфт-пик 2 раунда в районе 35 места. Боумэн отдал условный выбор 1 (защищен в топ-12). При этом заполучил Дикинсона-одного из лучших оборонительных центров лиги. У Дикинсона оборонительный рейтинг выше среднего уровня на 20%. У него 8 оборонительный рейтинг в лиге среди центров за последние 4 года. К тому же за пару дней он забрал 2-ух лучших игроков PK "Чикаго"( у "Чикаго" в этом сезоне лучшее меньшинство лиги). При этом "Чикаго" удержал половину кэпхита Дикинсона, использовав последний слот. В довесок "Эдмонтон" получил молодого Колтона Дака, который застрял на уровне чекера 4 звена(в этом сезоне тоже хороший оборонительный рейтинг), но имеет еще потенциал. На мой скромный взгляд, еще одна отличная сделка от Боумэна на дедлайне... P. S. Явно пользуется старыми связями...
Только Дикинсон больше лечится чем играет :)
Ответ Василий Потемкин
По оценкам PuckPedia, чтобы только избавиться от Манджапане-Боумэн должен был отдать драфт-пик 2 раунда в районе 35 места. Боумэн отдал условный выбор 1 (защищен в топ-12). При этом заполучил Дикинсона-одного из лучших оборонительных центров лиги. У Дикинсона оборонительный рейтинг выше среднего уровня на 20%. У него 8 оборонительный рейтинг в лиге среди центров за последние 4 года. К тому же за пару дней он забрал 2-ух лучших игроков PK "Чикаго"( у "Чикаго" в этом сезоне лучшее меньшинство лиги). При этом "Чикаго" удержал половину кэпхита Дикинсона, использовав последний слот. В довесок "Эдмонтон" получил молодого Колтона Дака, который застрял на уровне чекера 4 звена(в этом сезоне тоже хороший оборонительный рейтинг), но имеет еще потенциал. На мой скромный взгляд, еще одна отличная сделка от Боумэна на дедлайне... P. S. Явно пользуется старыми связями...
Спасибо за пояснение, был вообще без понятия, кто эти люди, за Чикаго не следил вообще
Обмены Эдмонтону удаются явно лучше, чем подписание свободных агентов
А вот серьезно... Они собрали очень крепкое 4е звено теперь и вполне есть шанс, что первые 2 скрипки будут тащить и сзади есть люди, которые дадут даже вздохнуть спокойно. Вполне крепкое усиление для боттом 6 в плей-офф
Ответ Вася Пупкин
А вот серьезно... Они собрали очень крепкое 4е звено теперь и вполне есть шанс, что первые 2 скрипки будут тащить и сзади есть люди, которые дадут даже вздохнуть спокойно. Вполне крепкое усиление для боттом 6 в плей-офф
Да, вот только в плей-офф сначала нужно выйти. Но я думаю всё-таки нефть это сделает. Интересно будет в этом году последить за ними, смогут ли повторить прошлогодние успехи.
Ответ Артём Коковихин
Да, вот только в плей-офф сначала нужно выйти. Но я думаю всё-таки нефть это сделает. Интересно будет в этом году последить за ними, смогут ли повторить прошлогодние успехи.
Чего там не выходить то. Самый слабый дивизион
Я один не понимаю почему с уэйвера его бесплатно не забрал тот же Чикаго? И что это за щедрость со стороны ястребов с удержанием зп уже второго игрока?
Ответ FokusNik
Я один не понимаю почему с уэйвера его бесплатно не забрал тот же Чикаго? И что это за щедрость со стороны ястребов с удержанием зп уже второго игрока?
Так им Дикинсон и Дак особо не нужны наверное, плюс в теории могут и пик первого раунда выхватить
Ответ FokusNik
Я один не понимаю почему с уэйвера его бесплатно не забрал тот же Чикаго? И что это за щедрость со стороны ястребов с удержанием зп уже второго игрока?
Они получили в придачу выбор в 1 раунде драфта.
Надо же судя по статистике Дикинсон и Дак тоже деградировали сильно
Ответ Matador
Надо же судя по статистике Дикинсон и Дак тоже деградировали сильно
Когда Колтон-то деградировать успел? Это его первый полноценный сезон в лиге
Ответ Антон Никитин
Когда Колтон-то деградировать успел? Это его первый полноценный сезон в лиге
Был же ещё Курби Дах.. Где он? 🤨
Если бы Эдмонтон подписал Брюса Дикинсона, например, из IRON MAIDEN ...а не Джейсона...я бы притопил за них )
Когда уже в Эдмонтоне будет вратарь...
генмен эдмонтона молодец, летом подписал, через полгода продал, добавив пик первого раунда.
Ответ j_jms
генмен эдмонтона молодец, летом подписал, через полгода продал, добавив пик первого раунда.
ну и вдогонку, Ванкуверу, чтобы слить Дикинсона, пришлось доплачиваать, и отдать в Чикаго пик второго раунда, позже Чикаго выписало ему невменяемый контракт, дабы достать до пола зарплат, теперь , за удержание половины этих дурацких денег, они еще получили первый пик от лохов. Итого - пики первого и второго раунда, за трнзит одного полена.
