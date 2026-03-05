«Эдмонтон» обменял Манджипани в «Чикаго» на Дикинсона и Дака

«Эдмонтон» обменял форварда Эндрю Манджипани в «Чикаго».

Взамен «Ойлерс» получили нападающих Джейсона Дикинсона и Колтона Дака.

В свою очередь «Блэкхокс» также достался условный выбор в первом раунде драфта-2027.

В 52 матчах текущего сезона Манджипани набрал 14 (7+7) очков. Контракт 29-летнего канадца с кэпхитом 3,6 млн долларов рассчитан до лета 2027 года.

На счету Дикинсона 13 (6+7) баллов в 47 играх сезона. 30-летний канадец доигрывает контракт с кэпхитом 4,25 млн, при этом «Чикаго » удержит половину его зарплаты. Летом Дикинсон может стать неограниченно свободным агентом.

В 53 матчах сезона Дак набрал 9 (3+6) очков.

Ранее на этой неделе «Эдмонтон » выменял Коннора Мерфи у «Чикаго» на драфт-пик 2-го раунда.