«Эдмонтон» обменял Манджипани в «Чикаго» на Дикинсона и Дака
«Эдмонтон» обменял форварда Эндрю Манджипани в «Чикаго».
Взамен «Ойлерс» получили нападающих Джейсона Дикинсона и Колтона Дака.
В свою очередь «Блэкхокс» также достался условный выбор в первом раунде драфта-2027.
В 52 матчах текущего сезона Манджипани набрал 14 (7+7) очков. Контракт 29-летнего канадца с кэпхитом 3,6 млн долларов рассчитан до лета 2027 года.
На счету Дикинсона 13 (6+7) баллов в 47 играх сезона. 30-летний канадец доигрывает контракт с кэпхитом 4,25 млн, при этом «Чикаго» удержит половину его зарплаты. Летом Дикинсон может стать неограниченно свободным агентом.
В 53 матчах сезона Дак набрал 9 (3+6) очков.
Ранее на этой неделе «Эдмонтон» выменял Коннора Мерфи у «Чикаго» на драфт-пик 2-го раунда.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Боумэн отдал условный выбор 1 (защищен в топ-12). При этом заполучил Дикинсона-одного из лучших оборонительных центров лиги. У Дикинсона оборонительный рейтинг выше среднего уровня на 20%. У него 8 оборонительный рейтинг в лиге среди центров за последние 4 года. К тому же за пару дней он забрал 2-ух лучших игроков PK "Чикаго"( у "Чикаго" в этом сезоне лучшее меньшинство лиги).
При этом "Чикаго" удержал половину кэпхита Дикинсона, использовав последний слот.
В довесок "Эдмонтон" получил молодого Колтона Дака, который застрял на уровне чекера 4 звена(в этом сезоне тоже хороший оборонительный рейтинг), но имеет еще потенциал.
На мой скромный взгляд, еще одна отличная сделка от Боумэна на дедлайне...
P. S.
Явно пользуется старыми связями...