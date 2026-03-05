Грицюк набрал 1+1 в матче с «Торонто». У форварда «Нью-Джерси» 11+15 в 58 играх
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Торонто» (4:3 Б).
Россиянин забросил шайбу во второй игре подряд после 10-матчевой безголевой серии.
Всего в 58 играх сезона на его счету 26 (11+15) очков.
Сегодня за 17:04 (1:46 – в большинстве) у Грицюка 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Очень неплохо
Отличное выступление Сени сегодня.
