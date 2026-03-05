«Юта» выменяла Уигара у «Калгари» на Мяяття, Кастанью и 3 пика в 2-м раунде драфта-2026
«Юта» выменяла Уигара у «Калгари».
Защитника «Калгари» Маккензи Уигара обменяли в «Юту».
Взамен «Флэймс» получили защитника Олли Мяяття, форварда-проспекта Джонатана Кастанью и три выбора во втором раунде драфта-2026 (два из них ранее принадлежали «Рейнджерс» и «Оттаве»).
В 60 матчах текущего сезона НХЛ Уигар набрал 21 (3+18) очко при полезности «минус 36».
Контракт 32-летнего канадца с зарплатой 6,25 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Закрыли свою самую проблемную позицию (Топ-2), на отличном контракте, в отличном возрасте.
Заплатили даже меньше, чем Вегас за Андерссона, а это редкость)
При этом все проспекты на месте, высокие драфт-пики на месте. Можно и на Томаса/Кайру замахнуться)
а что, должны были заплатить больше? Андерссон по всем параметрам сильнее Уигара, еще и моложе на 3 года
По карьере таких близнецов ещё поискать:
Андерссон (свободный агент летом):
И597 Г58 П210 О268 +/-- минус (!) 16 Ср.вр. 21:50
Уигар (на отличном контракте):
И610 Г62 П209 О271 +/- плюс (!) 75 Ср.вр. 21:10
Калгари получил три 2РД, при желании можно обменять в день драфт на 1РД. Уигар подсел в этом сезоне, но по прежнему пользовался спросом на переход у других клубов. Удержания не было, что важно для Огоньков. Мяяття, им не помешает, учитывая задачи, рост потолка, положение клуба в ближайшие сезоны.
Юта закрыла важную позицию на годы. Получила авторитетного дефа с кубковым опытом и шансами на возврат к лучшей форме в новой команде. Скинули Мяяття в этой сделке, что неплохо. Не потеряли, чего-то существенного, пиков у них хватает, а платить то всё равно надо было.
Мне ещё интересны следующие шаги двух команд, которые они должны сделать.
про какой кубковый опыт речь?)
Уигар — один из лучших двусторонних защитников НХЛ. На статистику этого сезона можете не смотреть.
Немного статистики.
За последние 5 лет Уигар на 6 месте по хитам и на 5 месте по блокам, при этом набирает 0,51 очка за игру.
Знаете, сколько таких защитников в лиге, которые входят в топ-10 по блокам и хитам и при этом набирают свыше 0,5 очка за игру? Двое!
Уигар и Зайдер.
Зайдер 10-ый по хитам и первый по блокам с 0,57 очками за игру.
Это именно ДВУСТОРОННИЕ защитники, которые и в обороне дела делают, и хитуют, и блочат, и в большинстве играют, и в меньшинстве.
То, что отдали за Уигара, — это копейки!
Считаю, что Калгари слили своих двух лучших защитников за меньшие активы, чем они того стоят.
Ну а Юта, повторюсь, реально усилилась. Если еще зацепят форварда топ-6, то это заявка на выход в ПО и наведение там шухера.
Я в целом к нему норм отношусь - если перезагрузится - то ОК. Но возможно, что так и будет съезжать по наклонной.