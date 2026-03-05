«Юта» выменяла Уигара у «Калгари» на Мяяття, Кастанью и 3 пика в 2-м раунде драфта-2026

«Юта» выменяла Уигара у «Калгари».

Защитника «Калгари » Маккензи Уигара обменяли в «Юту».

Взамен «Флэймс» получили защитника Олли Мяяття , форварда-проспекта Джонатана Кастанью и три выбора во втором раунде драфта-2026 (два из них ранее принадлежали «Рейнджерс» и «Оттаве»).

В 60 матчах текущего сезона НХЛ Уигар набрал 21 (3+18) очко при полезности «минус 36».

Контракт 32-летнего канадца с зарплатой 6,25 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.