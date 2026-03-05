27

«Юта» выменяла Уигара у «Калгари» на Мяяття, Кастанью и 3 пика в 2-м раунде драфта-2026

«Юта» выменяла Уигара у «Калгари».

Защитника «Калгари» Маккензи Уигара обменяли в «Юту».

Взамен «Флэймс» получили защитника Олли Мяяття, форварда-проспекта Джонатана Кастанью и три выбора во втором раунде драфта-2026 (два из них ранее принадлежали «Рейнджерс» и «Оттаве»).

В 60 матчах текущего сезона НХЛ Уигар набрал 21 (3+18) очко при полезности «минус 36». 

Контракт 32-летнего канадца с зарплатой 6,25 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Юта, как по книге обмен провела) Образцово усиливают молодое ядро.
Закрыли свою самую проблемную позицию (Топ-2), на отличном контракте, в отличном возрасте.
Заплатили даже меньше, чем Вегас за Андерссона, а это редкость)
При этом все проспекты на месте, высокие драфт-пики на месте. Можно и на Томаса/Кайру замахнуться)
Ответ Rafael $.
Юта, как по книге обмен провела) Образцово усиливают молодое ядро. Закрыли свою самую проблемную позицию (Топ-2), на отличном контракте, в отличном возрасте. Заплатили даже меньше, чем Вегас за Андерссона, а это редкость) При этом все проспекты на месте, высокие драфт-пики на месте. Можно и на Томаса/Кайру замахнуться)
"Заплатили даже меньше, чем Вегас за Андерссона, а это редкость)"

а что, должны были заплатить больше? Андерссон по всем параметрам сильнее Уигара, еще и моложе на 3 года
Ответ *MVP*
"Заплатили даже меньше, чем Вегас за Андерссона, а это редкость)" а что, должны были заплатить больше? Андерссон по всем параметрам сильнее Уигара, еще и моложе на 3 года
По каким всем?)
По карьере таких близнецов ещё поискать:
Андерссон (свободный агент летом):
И597 Г58 П210 О268 +/-- минус (!) 16 Ср.вр. 21:50
Уигар (на отличном контракте):
И610 Г62 П209 О271 +/- плюс (!) 75 Ср.вр. 21:10
Взаимовыгодный трейд.

Калгари получил три 2РД, при желании можно обменять в день драфт на 1РД. Уигар подсел в этом сезоне, но по прежнему пользовался спросом на переход у других клубов. Удержания не было, что важно для Огоньков. Мяяття, им не помешает, учитывая задачи, рост потолка, положение клуба в ближайшие сезоны.

Юта закрыла важную позицию на годы. Получила авторитетного дефа с кубковым опытом и шансами на возврат к лучшей форме в новой команде. Скинули Мяяття в этой сделке, что неплохо. Не потеряли, чего-то существенного, пиков у них хватает, а платить то всё равно надо было.

Мне ещё интересны следующие шаги двух команд, которые они должны сделать.
Ответ QuebecHamster
Взаимовыгодный трейд. Калгари получил три 2РД, при желании можно обменять в день драфт на 1РД. Уигар подсел в этом сезоне, но по прежнему пользовался спросом на переход у других клубов. Удержания не было, что важно для Огоньков. Мяяття, им не помешает, учитывая задачи, рост потолка, положение клуба в ближайшие сезоны. Юта закрыла важную позицию на годы. Получила авторитетного дефа с кубковым опытом и шансами на возврат к лучшей форме в новой команде. Скинули Мяяття в этой сделке, что неплохо. Не потеряли, чего-то существенного, пиков у них хватает, а платить то всё равно надо было. Мне ещё интересны следующие шаги двух команд, которые они должны сделать.
"Юта закрыла важную позицию на годы. Получила авторитетного дефа с кубковым опытом"

про какой кубковый опыт речь?)
Ответ *MVP*
"Юта закрыла важную позицию на годы. Получила авторитетного дефа с кубковым опытом" про какой кубковый опыт речь?)
Во Флориде на протяжении трёх сезонов. Под новостью ссылка на профиль Уигара, там можешь посмотреть подробности.
У Калгари сейчас все неплохо. Хорошие проспекты, драфт пики, место в платежке.
Ответ Хаим
У Калгари сейчас все неплохо. Хорошие проспекты, драфт пики, место в платежке.
А по моему у Калгари сейчас всё плохо.
Ответ Белый офицер
А по моему у Калгари сейчас всё плохо.
согласен на 100500. Четвёртый год мимо плей-офф, в этом сезоне есть все шансы стать предпоследней командой всей лиги (хуже однозначно только Ванкувер), за 20 с лишним лет целых три выигранных серии плей-офф. Проспекты, пики и прочее это всё вилами по воде, угадать с выбором и правильно развить тоже надо суметь постараться, про другие команды которые тоже как бы не стоят на месте не забываем
Шикарное приобретение для Юты. Калгари конечно ппц слили даром Уигара и Расмуса Андерсона…
Ответ Cosstigan
Шикарное приобретение для Юты. Калгари конечно ппц слили даром Уигара и Расмуса Андерсона…
Три выбора во втором раунде драфта на дороге не валяются. Да и Кастанья не безнадёжен. Мяятя конечно отыграл свои лучшие годы, но огонькам всё равно надо хоть кем-то доигрывать остаток сезона.
Ответ Михаил Клещев
Три выбора во втором раунде драфта на дороге не валяются. Да и Кастанья не безнадёжен. Мяятя конечно отыграл свои лучшие годы, но огонькам всё равно надо хоть кем-то доигрывать остаток сезона.
У финна контракт до 28 года. Как раз что бы его скинуть и доплатили одним вторым раундом. Цена за Уигара проспект + два вторых раунда
Вот это Юта сработала, так сработала! Шикарный трейд.

Уигар — один из лучших двусторонних защитников НХЛ. На статистику этого сезона можете не смотреть.

Немного статистики.

За последние 5 лет Уигар на 6 месте по хитам и на 5 месте по блокам, при этом набирает 0,51 очка за игру.

Знаете, сколько таких защитников в лиге, которые входят в топ-10 по блокам и хитам и при этом набирают свыше 0,5 очка за игру? Двое!

Уигар и Зайдер.

Зайдер 10-ый по хитам и первый по блокам с 0,57 очками за игру.

Это именно ДВУСТОРОННИЕ защитники, которые и в обороне дела делают, и хитуют, и блочат, и в большинстве играют, и в меньшинстве.

То, что отдали за Уигара, — это копейки!

Считаю, что Калгари слили своих двух лучших защитников за меньшие активы, чем они того стоят.

Ну а Юта, повторюсь, реально усилилась. Если еще зацепят форварда топ-6, то это заявка на выход в ПО и наведение там шухера.
Ответ Shab88
Вот это Юта сработала, так сработала! Шикарный трейд. Уигар — один из лучших двусторонних защитников НХЛ. На статистику этого сезона можете не смотреть. Немного статистики. За последние 5 лет Уигар на 6 месте по хитам и на 5 месте по блокам, при этом набирает 0,51 очка за игру. Знаете, сколько таких защитников в лиге, которые входят в топ-10 по блокам и хитам и при этом набирают свыше 0,5 очка за игру? Двое! Уигар и Зайдер. Зайдер 10-ый по хитам и первый по блокам с 0,57 очками за игру. Это именно ДВУСТОРОННИЕ защитники, которые и в обороне дела делают, и хитуют, и блочат, и в большинстве играют, и в меньшинстве. То, что отдали за Уигара, — это копейки! Считаю, что Калгари слили своих двух лучших защитников за меньшие активы, чем они того стоят. Ну а Юта, повторюсь, реально усилилась. Если еще зацепят форварда топ-6, то это заявка на выход в ПО и наведение там шухера.
Почему не набо смотреть на статистику Уигара в этом сезоне? Он и прошлый не особо блистал. Из его обрезов можно сложить пару неплохих хайлайтов.
Я в целом к нему норм отношусь - если перезагрузится - то ОК. Но возможно, что так и будет съезжать по наклонной.
Очень неплохо, теперь ждём центра в топ-6
