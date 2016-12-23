Форвард «Флориды» Яромир Ягр после матча с «Бостоном» (1:3) прокомментировал тот факт, что вышел на единоличное 2-е место по очкам в истории , обогнав Марка Мессье на одно очко.

«Я мечтал, что это произойдет как-то по-другому. Думал, что забью красивый гол, сделаю красивую передачу, а моя команда победит.

Конечно, все получилось не так, как хотелось бы, но самое главное, что теперь это позади и вся команда будет сконцентрирована на том, чтобы выигрывать. Сегодня мы играли не слишком здорово», – сказал Ягр.

У 44-летнего чеха стало 1888 (755+1133) очков в 1663 матчах в НХЛ. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки с 2857 очками.