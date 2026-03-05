Никитин про 0:2 с «Авангардом»: «ЦСКА пропустил первый гол не по игре. Это на время выхлестнуло»

Никитин про 0:2 с «Авангардом»: первый гол ЦСКА пропустил не по игре.

Тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил поражение от «Авангарда » (0:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«[Первый] гол, конечно, такой пропустили, не по этой игре он сложился. Наверное, это ребят на время выхлестнуло. Но это опыт. Скорректируем это», — сказал Никитин.