  • Никитин про 0:2 с «Авангардом»: «ЦСКА пропустил первый гол не по игре. Это на время выхлестнуло»
Никитин про 0:2 с «Авангардом»: «ЦСКА пропустил первый гол не по игре. Это на время выхлестнуло»

Никитин про 0:2 с «Авангардом»: первый гол ЦСКА пропустил не по игре.

Тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил поражение от «Авангарда» (0:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«[Первый] гол, конечно, такой пропустили, не по этой игре он сложился. Наверное, это ребят на время выхлестнуло. Но это опыт. Скорректируем это», — сказал Никитин.

Никитин потратил почти всю регулярку, чтобы настроить оборону команде. На атаку сил не хватило, да и исполнителей почти что и нет😁 Был у него один самонастраивающийся нап, но такие Никитину не нужны. Ему нужны дрова😁
В принципе от этого сезона особо ничего и не ждал, в плове максимум первый раунд, а от любой вообще команды востока Никитин с такой игрой отлетит матчей за 5😁
Вопрос что будет потом. Сколько времени ему дадут поработать после фиаско? Скорее всего немного.
Ну и главное тренерское поражение Никитина это Спронг. Такой козырь бы на руках у него, и так бездарно им воспользоваться это надо было постараться. Сильно меня разочаровал Никитин этой своей тренерской дубовостью..
Ответ s58
зачем вы на какого то голландца молитесь - у вас лучший тренер...все будеи хорошо,пока опять под Авангард не попадете!))
Ответ Ermak71
Я молюсь на здравый смысл. Понимаю, если бы россыпь талантов была в команде. Тогда можно было бы Спронгами расбрасываттся. А так кроме него получается, что никого и нет, кто бы креативил, серая безликая масса какая-то. Бучельников разве что, но и тут уровень все-таки другой, если их сравнивать. Глупость и самодурство Никитин проявил в этой ситуации.. и кстати я не уверен уже давно, что Никитин это лучший тренер. Может один из, но точно не лучший. А вот Спронг в моменте был реально лучшим игроком. И то, что он и в Авто продолжает штамповать очки, лишний раз тому доказательство.
Ты весь сезон корректируешь. А света в конце тоннеля не видно.
