Никитин про 0:2 с «Авангардом»: «ЦСКА пропустил первый гол не по игре. Это на время выхлестнуло»
Никитин про 0:2 с «Авангардом»: первый гол ЦСКА пропустил не по игре.
Тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил поражение от «Авангарда» (0:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«[Первый] гол, конечно, такой пропустили, не по этой игре он сложился. Наверное, это ребят на время выхлестнуло. Но это опыт. Скорректируем это», — сказал Никитин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
11 комментариев
В принципе от этого сезона особо ничего и не ждал, в плове максимум первый раунд, а от любой вообще команды востока Никитин с такой игрой отлетит матчей за 5😁
Вопрос что будет потом. Сколько времени ему дадут поработать после фиаско? Скорее всего немного.
Ну и главное тренерское поражение Никитина это Спронг. Такой козырь бы на руках у него, и так бездарно им воспользоваться это надо было постараться. Сильно меня разочаровал Никитин этой своей тренерской дубовостью..