Хартли о 3:2 с «Сочи»: «Хорошая победа, но некоторые моменты «Локомотиву» надо было провести лучше. Паник был лучшим на льду»

Хартли о 3:2 с «Сочи»: некоторые моменты «Локомотиву» надо было провести лучше.

Тренер «Локомотива » Боб Хартли оценил победу над «Сочи » (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хорошая победа, но не скажу, что показали самую хорошую игру. Некоторые моменты нам надо было провести лучше. Главное, что после эмоциональных прошлых игр нашли путь к победе.

Здорово отыграл Паник , он был лучшим на льду — сам забил, другим моменты создал. Рад за Мельничука, он опять выиграл с командой, показывает хорошую игру, когда в основе, и помог добыть два очка», – сказал Хартли.