Хартли о 3:2 с «Сочи»: «Хорошая победа, но некоторые моменты «Локомотиву» надо было провести лучше. Паник был лучшим на льду»
Тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над «Сочи» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Хорошая победа, но не скажу, что показали самую хорошую игру. Некоторые моменты нам надо было провести лучше. Главное, что после эмоциональных прошлых игр нашли путь к победе.
Здорово отыграл Паник, он был лучшим на льду — сам забил, другим моменты создал. Рад за Мельничука, он опять выиграл с командой, показывает хорошую игру, когда в основе, и помог добыть два очка», – сказал Хартли.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
