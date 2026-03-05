Тренер «Сочи» Михайлов о 2:3 с «Локомотивом»: «Сочи» допустил на одну ошибку больше, чем соперник. Третий гол они исполнили здорово»

Михайлов о 2:3 с «Локомотивом»: «Сочи» допустил на одну ошибку больше, чем соперник.

Тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов оценил поражение от «Локомотива » (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Первый период начали довольно робко, не по‑хозяйски. Во втором больше вошли в игру, скорость почувствовали, но допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Стоит отдать должное «Локомотиву» за третий гол — исполнили здорово.

— Как вам игралось в гостях домашний матч?

— Это жизнь, мы играем для зрителей. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли на игру, — сказал Михайлов.