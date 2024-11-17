📸🎥 Мемфис Депай наслаждается жизнью в Бразилии! Затусил с местными в фавеле, за ночь потратил солидную сумму

Летом у Мемфиса Депая истек контракт с «Атлетико», голландец несколько месяцев провел в поисках клуба и в итоге сделал неожиданный карьерный шаг – в 30 лет он перебрался в «Коринтианс». В Бразилии он уже провел 10 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста.

Свободное время Мемфис проводит весело. Как отчитался бразильский ESPN, один выходной Депай провел в фавелах Сан-Паулу. Голландец попробовал куриные крылышки, приготовленные на гриле местными жителями.

Даже обновил прическу.

Мемфис неожиданно заглянул в дом одной из местных семей. Все были рады такому звездному гостю.

Как пишет ESPN, после Депай направился в бар, где платил за всех посетителей. В баре Мемфис потратил 7 тысяч реалов и уехал домой в три часа ночи.

Именитые бразильцы уже записали голландца в соотечественники. Родриго из «Мадрида» написал в комментариях Депая: «Бразильский парень🔥».

Ждем, когда Мемфис сменит спортивное гражданство?

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