📸🎥 Мемфис Депай наслаждается жизнью в Бразилии! Затусил с местными в фавеле, за ночь потратил солидную сумму
Летом у Мемфиса Депая истек контракт с «Атлетико», голландец несколько месяцев провел в поисках клуба и в итоге сделал неожиданный карьерный шаг – в 30 лет он перебрался в «Коринтианс». В Бразилии он уже провел 10 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста.
Свободное время Мемфис проводит весело. Как отчитался бразильский ESPN, один выходной Депай провел в фавелах Сан-Паулу. Голландец попробовал куриные крылышки, приготовленные на гриле местными жителями.
Даже обновил прическу.
Мемфис неожиданно заглянул в дом одной из местных семей. Все были рады такому звездному гостю.
Как пишет ESPN, после Депай направился в бар, где платил за всех посетителей. В баре Мемфис потратил 7 тысяч реалов и уехал домой в три часа ночи.
Именитые бразильцы уже записали голландца в соотечественники. Родриго из «Мадрида» написал в комментариях Депая: «Бразильский парень🔥».
Ждем, когда Мемфис сменит спортивное гражданство?
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