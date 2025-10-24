«Селтик» впервые в текущем розыгрыше Лиги Европы заработал три очка: в третьем туре лигового этапа дома одолели австрийский «Штурм».

Хозяева пропустили на 15-й минуте, отыграться сумели во второй половине встречи – на 61-й забил Лиэм Скейлз, через три минуты Беньямин Нюгрен вывел свою команду вперед. На 70-й минуте Точи Чуквуани получил прямую красную, но «Селтик» не смог воспользоваться численным преимуществом. Итоговый счет – 2:1 в пользу шотландцев.

Брендан Роджерс на послематчевой пресс-конференции блестяще описал игру своей команды:

«Ну, сегодня мы не были как Ferrari, скорее как Range Rover Sport, я бы сказал. Надеюсь, в нашей игре больше не будет никаких Morris Minor – не скажу, что это плохая машина, отличная, на самом деле.

Сегодня мы показали свой уровень, нашу решимость. Хочу видеть это в нашей игре и в следующих матчах».

После трех туров лигового этапа «Селтик» набрал четыре очка, что позволило команде занять 21-ю строчку в турнирной таблице.