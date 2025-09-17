🤨 «Раньше нужно было чего-то достичь». Левандовски считает, что клубы АПЛ переплачивают за футболистов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о «завышенных» суммах трансферов в АПЛ.

«В Премьер-лиге много платят. Вы видите, что они покупают футболистов за большие деньги, даже когда у нет и одного хорошего сезона.

Ты молод и забиваешь 10 голов за полгода, тогда какой-нибудь клуб заплатит за тебя 60-70 миллионов. Раньше нужно было чего-то достичь, что-то выиграть. Но никогда не знаешь, оправдается ли цена, которую они платят. Будет ли качество, которое они хотят», – сказал поляк.

Фанаты поддержали позицию Роберта.

💭 «Слова Левандовски – факты. Это безумие, сколько в Англии тратят на сомнительного качества игроков. В других лигах такого нет».

💭 «Это он про «МЮ» и Хейлунда?»

💭 «Им приходится тратиться, чтобы остаться на плаву».

💭 «Речь о том, что клубы АПЛ ведут себя, как пьяные миллиардеры».