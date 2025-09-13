📸🎥 Легенд «МЮ» переодели в корейских школьников. Идеально вошли в образ

В Сеуле высадился целый десант футбольных звезд прошлого – приехали на традиционный матч легенд от EA Sports.

Экс-игроки «Манчестер Юнайтед» сколотили свою группировку и вместе прогулялись по столице Южной Кореи. Не забыли и про Бастиана Швайнштайгера, который провел в стане «красных дьяволов» всего два года.

Пак Чжи Сун устроил для товарищей фотосессию, легенд переодели в форму корейских школьников.

Вышло очаровательно.

Получили от процесса удовольствие.

Легендам не привыкать к переодеваниям, осенью 2024-го они прошлись по улицам Сеула в традиционной южнокорейской одежде.

Легендарно.