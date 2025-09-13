📸🎥 Легенд «МЮ» переодели в корейских школьников. Идеально вошли в образ
В Сеуле высадился целый десант футбольных звезд прошлого – приехали на традиционный матч легенд от EA Sports.
Экс-игроки «Манчестер Юнайтед» сколотили свою группировку и вместе прогулялись по столице Южной Кореи. Не забыли и про Бастиана Швайнштайгера, который провел в стане «красных дьяволов» всего два года.
Пак Чжи Сун устроил для товарищей фотосессию, легенд переодели в форму корейских школьников.
Вышло очаровательно.
Получили от процесса удовольствие.
Легендам не привыкать к переодеваниям, осенью 2024-го они прошлись по улицам Сеула в традиционной южнокорейской одежде.
Легендарно.