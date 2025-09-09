В четырех клубах АПЛ вообще нет местных игроков в заявке. У чемпиона – один. Катастрофа? 💀

А когда вы рассуждаете о силе АПЛ, то учитываете, что там играют почти одни иностранцы? Ну и зря. Потому что англичан в лиге продолжает сокращаться.

Есть несколько клубов, к которым претензий меньше всего – любопытно, что все они из Лондона. «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Арсенал», «Челси» – все эти команды имеют в заявке пять и более футболистов, выросших неподалеку от клуба.

Под «неподалеку» имеется ввиду – игроки, выросшие в том же городе, округе или в 45 минутах езды от базы клуба.

«Астон Вилла», «Бернли», «Лидс», «Вулверхэмптон» таких футболистов не имеют вовсе. У «Ливерпуля» – лишь один.

Вот вам и «местный продукт».