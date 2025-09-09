Португалия со счетом 5:0 разнесла Армению в матче отбора на ЧМ-2026, теперь португальцы во главе с Криштиану Роналду отправятся в Венгрию, где легенду будет особенно ждать Доминик Собослаи.

Полузащитник «Ливерпуля» никогда не играл против Криро, за одну команду футболисты тоже не выступали. Все же Криштиану и Доминик однажды вместе вышли на поле – в сентябре 2009 года Собослаи был в числе маскотов, выводивших сборную Португалии на матч с Венгрией.

Роналду тогда было 24 года, пару месяцев назад он перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Мадрид» , где со временем стал абсолютной легендой. А Собослаи в тот день было всего 8 лет.

Еще в 2022-м Доминик вспоминал тот день: «Мне было 8 лет, мы выводили португальцев на матч с Венгрией. Я был буквально в трех шагах от встречи с Криштиану Роналду. Ближе чем в тот день, я к нему не оказывался. Надеюсь, в будущем я буду гораздо ближе к встрече с ним».

Это будущее настало. На пресс-конференцией перед игрой с Португалией Дом говорил:

«Конечно, я много думаю о том, что впервые сыграю с Роналду. Я играл против многих великих игроков, но против Роналду не играл никогда. С самого детства он был моим кумиром, так что, наконец, время встречи пришло. Надеюсь, что это будет положительный опыт».

Здорово, когда детские мечты все же сбываются.