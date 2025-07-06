📸🎥 16 лет назад «Мадрид» представил Роналду на «Бернабеу». Криро и Мбаппе – рекордсмены по зрителям на презентации

В июне 2009 года «Мадрид» сообщил о переходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», сделка обошлась «сливочным» в 94 млн евро, по данным Transfermarkt.

Презентация новичка прошла на заполненном «Сантьяго Бернабеу» 6 июля 2009 года – ровно 16 лет назад.

Спустя 15 лет Килиан Мбаппе, огромный фанат Криро, уже на своей презентации в «Реале» повторил культовый обратный отсчет и Hala Madrid португальца.

Килиан и Криштиану – рекордсмены по аудитории, которую они собрали на своих презентациях. Новичков «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» приветствовали около 80-ти тысяч человек!

Самые большие аудитории на презентациях футболистов

За 438 матчей в составе «королевского клуба» Криштиану забил 450 мячей и отдал 131 голевую передачу.

Сможет ли Мбаппе повторить успех Роналду в «Мадриде»?

«Реал» 3 года охотился за Роналду, но Перес чуть не отменил все в последний момент