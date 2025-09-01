«Астон Вилла» может подписать Санчо. Клуб изучает возможность перехода вингера «МЮ»

Джейдон Санчо может перейти в «Астон Виллу».

Клуб из Бирмингема изучает возможность приобретения 25-летнего вингера «Манчестер Юнайтед ».

«Астон Вилла » ограничена необходимостью соблюдать финансовые правила УЕФА, поэтому условия любого потенциального трансфера должны быть выгодны клубу, учитывая ограничения.

Ранее сообщалось , что англичанин отказался от перехода в «Рому».

В прошлом сезоне Джейдон Санчо выступал за «Челси» на правах аренды. Он забил 3 гола и сделал 4 передачи в 31 матче АПЛ .