Фомин о 9-м месте «Динамо»: «Хотел бы извиниться за отрезок – огорчены результатами и игрой. Мы все вместе должны выбраться из этой ситуации»

Даниил Фомин извинился перед болельщиками «Динамо» за результаты команды.

«Динамо» Москва уступило «Динамо» Махачкала (0:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ. Команда тренера Валерия Карпина находится на 9-й позиции в таблице чемпионата, набрав 8 очков.

«От лица команды хотел бы извиниться за этот отрезок. Мы огорчены и расстроены результатами, и игрой.

Сейчас будет пауза на игры сборных, и будет больше времени все проанализировать и еще больше работать.

Мы все вместе попали в эту ситуацию, и все вместе должны из нее выбираться.

Надеюсь, что перерыв на игры сборных пойдет на пользу команде. Есть время подготовиться, после чего начинаем с дерби против «Спартака». Домашний, важный матч, так что отступать некуда.

Будем готовиться, хотим порадовать болельщиков и результатом, и игрой», – сказал полузащитник «Динамо » Даниил Фомин .