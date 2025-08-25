Аморим в «МЮ» настолько плох, что уже даже у Невилла в «Валенсии» статистика лучше 👉👈
Джим Рэтклифф все еще отказывается верить в провальность затеи подписания Рубена Аморима на тренерский пост «Манчестер Юнайтед».
Тем не менее, на старте АПЛ у «манкунианцев» одно очко из шести возможных. И статистика португальца в клубе уже совсем неутешительная.
28 матчей: 14 поражений, 30 голов, 45 пропущенных голов.
Для сравнения «легендарный» выезд Гари Невилла в «Валенсию»: 28 матчей, 11 поражений, 39 голов, 38 пропущенных мячей.
Не пора ли португальца наградить неустойкой?
Все, кто был после него, даже такого результата не показывают.