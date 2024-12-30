🎥 Швайнштайгер дал прогноз на футбольные итоги 2025-го! Из прошлогоднего предсказания Басти не сбылось ничего

В январе Бастиан Швайнштайгер дал смелый прогноз на сезон-2023/24, сегодня мы знаем, что ничего из предсказанного немцем не сбылось!

Год назад немец пророчил «Байеру» победу в Лиге Европы, а Англии – на Евро. Совсем смелым оказалось предположение Басти о победителе АПЛ, он поставил на «Астон Виллу», которая в минувшем сезоне финишировала четвертой.

Конечно, Швайнштайгер верил в родную «Баварию»: немец пророчил мюнхенцам победу в Лиге чемпионов и Бундеслиге – как мы помним, впервые за 11 лет мюнхенцы уступили титул.

Швайни не сдался и сделал прогноз на итоги сезона-2024/25, но сперва поиронизировал над прошлогодним провалом: «Что ж, в прошлой раз все было очень близко 😉. Мой прогноз на 2025 год:

Бундеслига: «Бавария».

Премьер-лига: «Ливерпуль».

Лига чемпионов: «Бавария».

Лига Европы: франкфуртский «Айнтрахт».

Клубный чемпионат мира: «Бавария».

Как думаете, в этот раз Швайни угадает хоть с чем-то?

Настоящий романтик: Бастиан Швайнштайгер рассказал, как сделал предложение Ане Иванович

«Ты вроде зарабатываешь 20 млн евро в год». Похоже, у Нойера нет новогоднего настроения – фанаты в шоке от его «елки»

Сборная лучших игроков в истории по версии Тони Крооса! В команду попал лишь один немец