🎥 Швайнштайгер дал прогноз на футбольные итоги 2025-го! Из прошлогоднего предсказания Басти не сбылось ничего
В январе Бастиан Швайнштайгер дал смелый прогноз на сезон-2023/24, сегодня мы знаем, что ничего из предсказанного немцем не сбылось!
Год назад немец пророчил «Байеру» победу в Лиге Европы, а Англии – на Евро. Совсем смелым оказалось предположение Басти о победителе АПЛ, он поставил на «Астон Виллу», которая в минувшем сезоне финишировала четвертой.
Конечно, Швайнштайгер верил в родную «Баварию»: немец пророчил мюнхенцам победу в Лиге чемпионов и Бундеслиге – как мы помним, впервые за 11 лет мюнхенцы уступили титул.
Швайни не сдался и сделал прогноз на итоги сезона-2024/25, но сперва поиронизировал над прошлогодним провалом: «Что ж, в прошлой раз все было очень близко 😉. Мой прогноз на 2025 год:
Бундеслига: «Бавария».
Премьер-лига: «Ливерпуль».
Лига чемпионов: «Бавария».
Лига Европы: франкфуртский «Айнтрахт».
Клубный чемпионат мира: «Бавария».
Как думаете, в этот раз Швайни угадает хоть с чем-то?
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