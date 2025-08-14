Томасу Мюллеру тяжело дается расставание с «Баварией» после 25-ти лет, проведенных вместе. Раумдойтер подписал контракт с «Ванкувером», но продолжал тренироваться с мюнхенцами даже после того, как его соглашение с Рекордмайстером истекло.

Фото с Зебенер Штрассе от 11 августа.

13 августа Томас наконец вылетел в Канаду и поделился традиционным видео из самолета – впервые не в футболке «Баварии» или сборной:

«Привет, ребят, я лечу в Ванкувер. Ищу GOAT, можете мне помочь? Нигде его не могу найти… мэээ… Мануэль, пожалуйста! Это мой первый полет без Мануэля Нойера за, наверное, лет 15, не знаю точно.

Я в предвкушении трансфера в «Ванкувер», хочу сыграть за «Уайткэпс». Скрестим пальцы за мои первые игры, увидимся!»

Томас не раз называл Ману GOAT: тысяча оттенков меканья раумдойтера.

В Ванкувере немца встретили радушно, вот так выглядел местный аэропорт за четыре часа до прилета Мюллера.

Удачи, легенда!