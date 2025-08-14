🤕 Из травмированных можно собрать солидную команду – почти за 800 млн. Тут пять игроков АПЛ

Футбольный сезон-2025/26 едва успел начаться, а у нас уже есть первые «кресты» у топовых игроков: Джеймс Мэддисон травмировался в товарищеском матче, а Ливай Колуилл заработал повреждение на тренировке.

Месяцем ранее на КЧМ страшную травму получил Джамал Мусиала , он сломал ногу в стыке с Джиджи Доннаруммой. Сообщается , что первые матчи «Ман Сити» пройдут без Родри – его настигли осложнения после «крестов».

Из травмированных игроков, которые не смогут выйти на поле на старте сезона, можно собрать сборную – это и сделал Transfermarkt.

Самыми бедовыми оказались «Бавария» и «Мадрид», у клубов по два травмированных: Джамал Мусиала с Альфонсо Дэвисом и Джуд Беллингем с Эдуардо Камавинга. Даже без Мэддисона в команде – сразу пять представителей АПЛ: Колуилл, Габриэл Жезус, Деян Кулусевски, Конор Брэдли, ну и Родри.

В сборную также попали Алессандро Буонджорно и настрадавшийся Марк-Андре тер Стеген. За такой состав травмированных пришлось бы выложить почти 800 млн евро.

Сборная травмированных на старте сезона-2025/26

Всем здоровья!