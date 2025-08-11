Фальстарт: организаторы  «Золотого мяча» поздравили Модрича с днем рождения на месяц раньше — хорват не растерялся 😂

Конфуз организаторов вручения «Золотого мяча»: в официальном аккаунте премии в Инстаграме появилось поздравление Луке Модричу с днем рождения…и все бы ничего, только вот хорват родился в сентябре.

На странице премии появилось фото Луки с трофеем и подпись: «С днем рождения обладателя «Золотого мяча» 2018, Луку Модрича!».



Модрич отметил преждевременность поздравления, но поблагодарил в любом случае: «В следующем месяце, но все равно спасибо».