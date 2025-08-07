🎥 В Кингсли Комана вселился Арьен Роббен. Француз забил в фирменном стиле легенды 🔥

«Бавария» со счетом 4:0 разгромила «Тоттенхэм» в предсезонном матче за трофей Telekom Cup, игра прошла на «Альянц Арене».

На 12-й минуте Харри Кейн впервые забил в ворота «шпор». На перерыв мюнхенцы ушли с преимуществом в один гол, а во второй половине встречи подопечные Венсана Компани забили трижды.

Все мячи получились эффектными, но как же хочется отметить Кингсли Комана, решившего включить режим Арьена Роббена. Конрад Лаймер забрал мяч у соперника и отдал французу, а тот в лучших традициях голландской легенды сместился с фланга в центр и пробил с левой.

Ну может ведь, когда хочет.

🎥 Засланные казачки. Кейн и Пальинья в одном матче помогли «бывшим» командам 😁