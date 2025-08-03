📸 Фанатов «Баварии» расстроил третий комплект формы вратаря. Он слишком хорош 😭

Adidas продолжает трепать нервы поклонникам «Баварии». Домашнюю форму с сомнительным дизайном фанаты разнесли , теперь бренд показал, как будет выглядеть третий комплект экипировки.

Футболка для полевых игроков выполнена в черном цвете, дизайн отсылает к Мариенплац – главной площади Мюнхена, где Рекордмайстер отмечает трофеи вместе с болельщиками.

Детали.

Фанатки могут купить укороченный вариант футболки.

А теперь главное: вратарский комплект.

Красный с белыми ретро лого мюнхенцев и Adidas.

Болельщики «Баварии» устраивали протесты, у них было одно требование к форме: она должна быть красной с минимальным белым дизайном. Adidas именно такую форму и сделал – но для третьего вратарского комплекта.

Фанаты в отчаянии:

💭 «В чем была проблема сделать эту форму основной. Она так прекрасна».

💭 «Отлично, они сделали для вратарей комплект, идеально подходящий для домашнего».

💭 «Расформировать Adidas за то, что они не сделали это домашней формой».

💭 «Теперь наши вратари будут играть в идеальной форме полевых игроков».

💭 «Молодцы, вы нас наконец услышали, давайте в следующем сезоне сделаем такую форму основной».

В этой экипировке мюнхенцы будут выступать в Лиге чемпионов. Впервые команда наденет третий комплект на предсезонную игру с «Тоттенхэмом» – 7 августа.

А как вам третий комплект формы?

