📸 Фанатов «Баварии» расстроил третий комплект формы вратаря. Он слишком хорош 😭
Adidas продолжает трепать нервы поклонникам «Баварии». Домашнюю форму с сомнительным дизайном фанаты разнесли, теперь бренд показал, как будет выглядеть третий комплект экипировки.
Футболка для полевых игроков выполнена в черном цвете, дизайн отсылает к Мариенплац – главной площади Мюнхена, где Рекордмайстер отмечает трофеи вместе с болельщиками.
Детали.
Фанатки могут купить укороченный вариант футболки.
А теперь главное: вратарский комплект.
Красный с белыми ретро лого мюнхенцев и Adidas.
Болельщики «Баварии» устраивали протесты, у них было одно требование к форме: она должна быть красной с минимальным белым дизайном. Adidas именно такую форму и сделал – но для третьего вратарского комплекта.
Фанаты в отчаянии:
💭 «В чем была проблема сделать эту форму основной. Она так прекрасна».
💭 «Отлично, они сделали для вратарей комплект, идеально подходящий для домашнего».
💭 «Расформировать Adidas за то, что они не сделали это домашней формой».
💭 «Теперь наши вратари будут играть в идеальной форме полевых игроков».
💭 «Молодцы, вы нас наконец услышали, давайте в следующем сезоне сделаем такую форму основной».
В этой экипировке мюнхенцы будут выступать в Лиге чемпионов. Впервые команда наденет третий комплект на предсезонную игру с «Тоттенхэмом» – 7 августа.
А как вам третий комплект формы?
