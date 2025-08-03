🎥 «Лучший мяч клуба МЛС в истории». Игрок «Сиэтл Саундерс» выдал гол на премию Пушкаша

В матче Кубка лиг «Сиэтл Саундерс» со счетом 7:0 разнес мексиканский «Крус Асуль». Педро де ла Вега, оформивший дубль в противостоянии, перед финальным свистком выдал гол-номинант на премию Пушкаша.

24-летний аргентинец пробил в касание, мяч попал в дальнюю штангу, от газона отрикошетил в ближнюю. А голкипер даже не обернулся, пока за его спиной мяч метался по воротам.

Соцсети сошли с ума:

💭 «Лучший гол, когда-либо забитый клубом МЛС».

💭 «Мне понравилось, как мяч коснулся почти каждой части ворот».

💭 «Это готовый гол на премию Пушкаша».

Де ла Вега забивает уже в третьем матче подряд, за этот отрезок он записал на свой счет четыре гола и один ассист.

Отдаем награду за лучший гол?