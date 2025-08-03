🎥 Гюлер без ума от футбола! Играет в воде, удивляет трюками на баскетбольной площадке

Арда Гюлер поделился отчетом с отпуска, в футбол турок играет везде. И в воде:

И на баскетбольной площадке – смог забросить мяч в кольцо ногой:

Турецкие фанаты расстроились , когда узнали, что 10-й номер Модрича в «Мадриде» достанется Килиану Мбаппе, а не Гюлеру.

И все же номера не столь важны, как игровая практика, которой у полузащитника было не так много при Карло Анчелотти. По данным Marca, Хаби Алонсо впечатляют зрелость и профессионализмом 20-летнего футболиста. В грядущей кампании Арда станет важной частью команды и будет регулярно появляться в основе, добавляет издание.

Чего ждете от Гюлера в новом сезоне?