🎥 Гюлер без ума от футбола! Играет в воде, удивляет трюками на баскетбольной площадке

Арда Гюлер поделился отчетом с отпуска, в футбол турок играет везде. И в воде:

И на баскетбольной площадке – смог забросить мяч в кольцо ногой:

Турецкие фанаты расстроились, когда узнали, что 10-й номер Модрича в «Мадриде» достанется Килиану Мбаппе, а не Гюлеру. 

И все же номера не столь важны, как игровая практика, которой у полузащитника было не так много при Карло Анчелотти. По данным Marca, Хаби Алонсо впечатляют зрелость и профессионализмом 20-летнего футболиста. В грядущей кампании Арда станет важной частью команды и будет регулярно появляться в основе, добавляет издание. 

Чего ждете от Гюлера в новом сезоне? 

