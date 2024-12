Британцы не справились с довольно простым вопросом про футбол. В результаты матчей зашифровали известную цитату

Во вторник на британском телеканале ITV показали очередной выпуск популярного проекта The 1% Club.

Каждый эпизод начинается с того, что 100 участникам задают вопрос, на который правильно ответили 90% жителей страны. Те, кто даст верный ответ, переходят в следующий раунд, а за каждый неверный ответ к призовому фонду добавляется 1000 фунтов.

Каждый раунд становится все сложнее: от 90-процентного вопроса к 80-процентному, 50-процентному и, в конце концов, к однопроцентному. Если останется только один человек и даст верный ответ на последний вопрос, он заберет домой призовой фонд в 100 000 фунтов.

Теперь, когда правила ясны, вот вопрос, который вызвал большое затруднение у людей: «Какая цитата здесь зашифрована?»

Затем показали различные футбольные результаты.

«Ливерпуль» 4:1 «Арсенал»;

«Брайтон» 4:1 «Лутон»;

«Вест Хэм» 4:1 «Миллуолл»;

«Ньюкасл» 4:1 «Рочдейл»;

«Челси» 4:4 «Манчестер Юнайтед».

Первое, что бросается в глаза − одинаковый счет (кроме одного), в котором победила команда хозяев. Этот вопрос был пятипроцентным, то есть, относительно сложным. Всех явно сбил последний результат, который выбивается из общего ряда.

Правильный ответ : «Один за всех и все за одного» («All for 1 and one 4 all»).

А вы смогли ответить на вопрос? Пишите в комментариях.