😱 Дичайшая ошибка ВАР в Лиге наций. Нарисовали офсайд-линию на другом стоп-кадре

Провели офсайдную линию на секунду раньше.

Сборная Швеции разгромила 6:0 команду Азербайджана в Лиге наций, но у Александера Исака нашлось сразу два повода для расстройства. В 50-й игре за Швецию он не забил пенальти, а до этого у него еще и отобрали гол.

Как оказалось, забит он был по всем правилам.

Похоже, судья на ВАР запросил линию офсайда не в тот момент

Атака в конце первого тайма, пас Виктора Дьокереша Исаку. Затем форвард убежал и забил. Офсайда и близко быть не может – даже через мгновение после паса Исак на несколько шагов позади защитника.

Но гол отменили из-за офсайда. Как? Может, в момент удара кто-то мешал вратарю? Но нет.

После отмены гола команды ушли на перерыв, так что объяснение в телетрансляции появилось только во втором тайме. Да, тут Исак в офсайде. Но ведь это было в момент паса защитника Габриеля Гудмундссона Дьокерешу.

А при пасе Дьокереша Исаку все чисто.

В общем, очевидная ошибка арбитра на ВАР. На нем в той игре работали поляки Павел Малец и Даниэль Стефански.

УЕФА признал ошибку, а у Исака прервалась крутая серия

Как сообщил Sportbladet, УЕФА, не вдаваясь в детали, просто коротко сообщил, что гол отменен неверно из-за ошибки ВАР.

Сам Исак, естественно, недоволен: «Линия нарисована совершенно неправильно, это очень плохо. Я могу принять ситуации, где приходится оценивать, где у людей могут быть разные мнения и есть риск неправильных решений. Но это не тот случай».

Исак забивал при счете 3:0 – при нем же команды и ушли на перерыв. Во втором тайме шведы добавили еще три гола. Исак провел все 90 минут и результативными действиями не отметился – кроме мяча, который не засчитали неправильно.

Швеция уверенно выступила в Лиге С, выиграв пять матчей из шести при одной ничьей, разница мячей у нее – 19:4. Она переместилась в дивизион В на следующий сезон Лиги наций.

Гол Исака мог стать 16-м в сборной, но их осталось 15. Даже до десятки топ-бомбардиров шведской команды ему пока далековато – надо забить еще 13 мячей, чтобы войти в нее полноценно.

Отмена гола обидна еще и из-за того, что у Исака прервалась отличная серия – до игры с Азербайджаном он забивал в пяти подряд матчах во всех турнирах, причем очень непростым соперникам – «Челси» (дважды), «Арсеналу», «Ноттингем Форест» и сборной Словакии.

Но зато клубная голевая серия продолжается – голы в четырех играх подряд. На выходных Исак вместе с «Ньюкаслом» сыграет дома против «Вест Хэма».

Simon Hasteg�Rd/Keystone Press Agency/Global Look Press/Globallook Press/Global Look Press ; East News /Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP